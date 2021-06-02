"Шахтёр" нацелился на защитника "Галатасарая"

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"Шахтёр" нацелился на защитника "Галатасарая"

Фото твиттер "Галатасарая"

Центральный защитник "Галатасарая" Маркао может продолжить карьеру в Украине, пишет "Мета Спорт".

По информации источника, "Шахтёр" хочет усилиться бразильцем, которому на этой неделе исполнится 25 лет.

"Горняки" готовы предложить за игрока "львов" 25 миллионов евро. В нём видят альтернативу Марлону из "Сассуоло".

В прошедшем сезоне Маркао сыграл за "Галатасарай" 42 матча, забил 1 гол и сделал 1 ассист. Его рыночная стоимость - 12 миллионов евро.

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