"Шахтёр" нацелился на защитника "Галатасарая"
Центральный защитник "Галатасарая" Маркао может продолжить карьеру в Украине, пишет "Мета Спорт".
По информации источника, "Шахтёр" хочет усилиться бразильцем, которому на этой неделе исполнится 25 лет.
"Горняки" готовы предложить за игрока "львов" 25 миллионов евро. В нём видят альтернативу Марлону из "Сассуоло".
В прошедшем сезоне Маркао сыграл за "Галатасарай" 42 матча, забил 1 гол и сделал 1 ассист. Его рыночная стоимость - 12 миллионов евро.
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|О
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|2
|Трабзонспор
|28
|57
|3
|Сивасспор
|28
|53
|4
|Галатасарай
|28
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|5
|Бешикташ
|28
|47
|6
|Аланьяспор
|28
|44
|7
|Фенербахче
|28
|43
|8
|Гёзтепе АС Измир
|28
|37
|9
|Газиантеп ББ
|28
|34
|10
|Антальяспор
|27
|33
|11
|Касимпаса
|28
|32
|12
|Генчлербирлиги
|28
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|13
|Денизлиспор
|28
|31
|14
|Малатия Беледийеспор
|28
|28
|15
|Джайкур Ризеспор
|27
|28
|16
|Коньяспор
|28
|27
|17
|Кайсериспор
|28
|25
|18
|Анкарагюджю
|28
|24