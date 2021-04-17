"Шахтёр" начал переговоры с итальянским тренером, который отказал "Спартаку"

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Наставник "Сассуоло" Роберто Де Дзерби может по окончании этого сезона возглавить "Шахтёр".

Экс-нападающий сборной Италии Антонио Кассано рассказал, что "горняки" уже контактировали с 41-летним специалистом.

Летом Де Дзерби, вероятно, станет свободным агентом в связи с истечением срока контракта с "Сассуоло". В декабре сообщалось, что он отказался от предложения московского "Спартака".

"Шахтёр" может остаться без тренера, поскольку соглашение Луиша Каштру с клубом подходит к концу в июне.

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