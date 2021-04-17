"Шахтёр" начал переговоры с итальянским тренером, который отказал "Спартаку"

Теги сассуолошахтер донецкспартак москвароберто де дзербиантонио кассано луиш каштру

"Шахтёр" начал переговоры с итальянским тренером, который отказал "Спартаку"

Фото AFP / VINCENZO PINTO

Наставник "Сассуоло" Роберто Де Дзерби может по окончании этого сезона возглавить "Шахтёр".

Экс-нападающий сборной Италии Антонио Кассано рассказал, что "горняки" уже контактировали с 41-летним специалистом.

Летом Де Дзерби, вероятно, станет свободным агентом в связи с истечением срока контракта с "Сассуоло". В декабре сообщалось, что он отказался от предложения московского "Спартака".

"Шахтёр" может остаться без тренера, поскольку соглашение Луиша Каштру с клубом подходит к концу в июне.

Не пропустите: "Шахтер" подтвердил досрочное расторжение контракта с Тайсоном. | http://soccernews.ru
��������...
Loading...
Комментарии

Авторизуйтесь что бы оставлять комментарии

опрос

Кто станет победителем Лиги Чемпионов в сезоне 2020/21?
Все опросы
Загрузка...

главное

Испанские СМИ анонсируют перестройку в Мадриде: 10 футболистов "на выход", ветераны непоколебимы, Холанд и Мбаппе - на вход

Испанские СМИ анонсируют перестройку в Мадриде: 10 футболистов "на выход", ветераны непоколебимы, Холанд и Мбаппе - на вход

Лента новостей

Все новости

Турнирные таблицы

Команда М О
1 Ювентус Ювентус 26 63
2 Лацио Лацио 26 62
3 Интер Милан Интер Милан 26 57
4 Аталанта Аталанта 26 51
5 Рома Рома 26 45
6 Наполи Наполи 26 39
7 Милан Милан 27 39
8 Хеллас Верона Хеллас Верона 26 38
9 Парма Парма 26 36
10 Болонья Болонья 26 34
11 Кальяри Кальяри 26 32
12 Сассуоло Сассуоло 26 32
13 Фиорентина Фиорентина 27 31
14 Удинезе Удинезе 26 28
15 Торино Торино 26 28
16 Сампдория Сампдория 26 26
17 Дженоа Дженоа 26 25
18 Лечче Лечче 27 25
19 СПАЛ СПАЛ 26 18
20 Брешия Брешия 27 17
Полная таблица

топ-5 тегов