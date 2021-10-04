"Шахтер" надолго потерял Траоре

Фото: инстаграм Ласина Траоре/Автор неизвестен

Буркинийский нападающий донецкого "Шахтера" Лассина Траоре пропустит не менее семи месяцев из-за травмы, сообщает "ПроФутбол".

Футболист получил серьезную травму в матче 2-го тура группового этапа Лиги чемпионов против "Интера" (0:0) и уже перенес операцию.

20-летний Траоре перешел в "Шахтер" летом 2021 года из "Аякса". Сумма трансфера составила 10 миллионов евро. В нынешнем сезоне он провел за "горняков" 14 матчей и забил девять голов. Его контракт с клубом действует до лета 2026 года.

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