"Шахтер" наказан за объявления на русском языке во время матча чемпионата Украины

Донецкий "Шахтер" оштрафован на 750 евро за объявления на стадионе на русском языке во время матча 14-го тура чемпионата Украины с киевским "Динамо" (1:0). Такое решение вышел контрольно-дисциплинарный комитет украинской ассоциации футбола (УАФ), сообщает официальный сайт организации.

Во втором тайме болельщики "Динамо" принялись оскорблять темнокожих игроков "Шахтера" по расовому признаку. Главный арбитр попросил сделать объявление о недопустимости подобных проявлений. Впрочем, объявления были сделаны на русском, а не украинском языке, как этого требуют правила.

Напомним, что "Динамо" за поведение фанатов наказано двумя матчами без зрителей (один - условно).

Не пропустите: Киевское "Динамо" наказано за расизм болельщиков в матче с "Шахтером". | http://soccernews.ru