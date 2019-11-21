"Шахтер" наказан за объявления на русском языке во время матча чемпионата Украины
Донецкий "Шахтер" оштрафован на 750 евро за объявления на стадионе на русском языке во время матча 14-го тура чемпионата Украины с киевским "Динамо" (1:0). Такое решение вышел контрольно-дисциплинарный комитет украинской ассоциации футбола (УАФ), сообщает официальный сайт организации.
Во втором тайме болельщики "Динамо" принялись оскорблять темнокожих игроков "Шахтера" по расовому признаку. Главный арбитр попросил сделать объявление о недопустимости подобных проявлений. Впрочем, объявления были сделаны на русском, а не украинском языке, как этого требуют правила.
Напомним, что "Динамо" за поведение фанатов наказано двумя матчами без зрителей (один - условно).
Не пропустите: Киевское "Динамо" наказано за расизм болельщиков в матче с "Шахтером". | http://soccernews.ru
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Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|Шахтер Донецк
|14
|40
|2
|Заря Луганск
|14
|28
|3
|Десна Чернигов
|14
|27
|4
|Динамо Киев
|14
|27
|5
|Александрия
|14
|24
|6
|Мариуполь
|14
|17
|7
|Олимпик Донецк
|14
|15
|8
|Колос Ковалёвка
|14
|14
|9
|Dnipro-1
|14
|12
|10
|Карпаты Львов
|14
|11
|11
|Львов
|14
|11
|12
|Ворскла
|14
|8