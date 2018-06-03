"Шахтер" намерен перехватить игрока у клубов АПЛ

"Шахтер" проявляет интерес к полузащитнику "Спортинга" Вильяму Карвалью, сообщает Record.

По сведениям издания, донецкий клуб намерен подписать футболиста в летнее трансферное окно. В составе "горняков" Карвалью может заменить хавбека Фреда, который близок к переходу в "Манчестер Юнайтед".

Стоит отметить, что 25-летний Карвалью в одностороннем порядке разорвал контракт со "Спортингом", поэтому может достаться "Шахтеру" бесплатно. Также португалец входит "Эвертона" и "Вест Хэма".

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