"Шахтер" намерен перехватить игрока у клубов АПЛ
"Шахтер" проявляет интерес к полузащитнику "Спортинга" Вильяму Карвалью, сообщает Record.
По сведениям издания, донецкий клуб намерен подписать футболиста в летнее трансферное окно. В составе "горняков" Карвалью может заменить хавбека Фреда, который близок к переходу в "Манчестер Юнайтед".
Стоит отметить, что 25-летний Карвалью в одностороннем порядке разорвал контракт со "Спортингом", поэтому может достаться "Шахтеру" бесплатно. Также португалец входит "Эвертона" и "Вест Хэма".
Не пропустите: В ближайшее время "Манчестер Юнайтед" объявит о подписании первого летнего новичка. | http://soccernews.ru
опрос
главное
-
Они мячом владели, а мы их... Испания не смогла победить Швейцарию в преддверии Чемпионата Мира
-
Вечные фавориты мундиалей: сборная Германии готовится в России отстоять титул
-
Человек, который изменил все, или как Зинедин Зидан сделал из "Реала" настоящую "машину"
-
Ловкость вингеров и никакого мошенничества: сборная Украины разгромила Албанию
-
Неймар снова в деле! Бразилия одолевает Хорватию на "Энфилде"
Лента новостей
-
Дешам рассказал о роли Погба в сборной Франции
-
Жуткий шрам игрока "Ромы" после операции на мозге: опубликовано фото
-
Представитель "Зенита" оценил вызов в сборную России группу игроков своего клуба
-
Стала известна причина пропуска Бускетсом матча против Швейцарии
-
Немецкий тренер отказался возглавить "Реал"
-
Игрок "Локомотива" рассказал о расизме в России
-
Модрич поговорил с Неймаром насчет перехода форварда в "Реал"
-
Неймар оценил свою нынешнюю форму
-
Испанский игрок сделал заявление перед ЧМ-2018
-
"ТОПы" без Чемпионата Мира: Италия дома сыграет с Нидерландами
-
Легенды "Реала" победили легенд "Арсенала"
-
Аргентинский хавбек "Зенита" оценил уровень чемпионата России
-
Египетский хавбек перейдет в клуб АПЛ
-
"Манчестер Юнайтед" близок к первому летнему трансферу
-
Испания - Швейцария - 1:1 (обзор)
-
"Ливерпуль" близок к подписанию сильного игрока
-
Они мячом владели, а мы их... Испания не смогла победить Швейцарию в преддверии Чемпионата Мира
-
"Барселоне" грозит серьезное наказание из-за Гризманна
-
"Наполи" назвал "Манчестер Сити" новую цену на своего игрока
-
Вечные фавориты мундиалей: сборная Германии готовится в России отстоять титул
Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|Порту
|34
|88
|2
|Бенфика
|34
|81
|3
|Спортинг Лиссабон
|34
|78
|4
|Брага
|34
|75
|5
|Рио Аве
|34
|51
|6
|Дешпортиво Чавес
|34
|47
|7
|Маритиму
|34
|47
|8
|Боавишта
|34
|45
|9
|Витория Гимарайнш
|34
|43
|10
|КД Тондела
|34
|38
|11
|Портимоненсе
|34
|38
|12
|Белененсиш
|34
|37
|13
|Дешпортиво Авеш
|34
|34
|14
|Морейренсе ФК
|34
|32
|15
|Витория Сетубал
|34
|32
|16
|Фейренсе
|34
|31
|17
|Пасуш де Феррейра
|34
|30
|18
|Эшторил
|34
|30