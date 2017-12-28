"Шахтер" намерен переманить бека киевского "Динамо"

"Шахтер" проявляет интерес к защитнику киевского "Динамо" Евгению Хачериди, сообщают украинские СМИ.

По сведениям источника, футболист отказался продлевать контракт с киевлянами, который истекает через полгода. Таким образом "горняки" могут приобрести 30-летнего игрока за небольшую сумму в январе или забрать его бесплатно летом.

Стоит отметить, что несколько дней назад "Динамо" уже потеряло центрального защитника - Домагой Вида перешел в "Бешикташ".

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