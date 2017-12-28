"Шахтер" намерен переманить бека киевского "Динамо"
"Шахтер" проявляет интерес к защитнику киевского "Динамо" Евгению Хачериди, сообщают украинские СМИ.
По сведениям источника, футболист отказался продлевать контракт с киевлянами, который истекает через полгода. Таким образом "горняки" могут приобрести 30-летнего игрока за небольшую сумму в январе или забрать его бесплатно летом.
Стоит отметить, что несколько дней назад "Динамо" уже потеряло центрального защитника - Домагой Вида перешел в "Бешикташ".
Не пропустите: Три клуба АПЛ интересуются защитником "Шахтёра". | http://soccernews.ru
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Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|Шахтер Донецк
|19
|42
|2
|Динамо Киев
|18
|39
|3
|Ворскла
|19
|31
|4
|Заря Луганск
|19
|27
|5
|Верес Ровно
|19
|26
|6
|Олимпик Донецк
|18
|25
|7
|Мариуполь
|18
|23
|8
|Александрия
|19
|19
|9
|Звезда Кропивницкий
|19
|18
|10
|Черноморец Одесса
|19
|17
|11
|Карпаты Львов
|18
|15
|12
|Сталь Каменское
|19
|12