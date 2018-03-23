"Шахтёр" намерен подписать очередного бразильского хавбека

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"Шахтёр" намерен подписать очередного бразильского хавбека

"Шахтёр" намерен подписать полузащитника "Сан-Паулу" Маркиньоса Сиприано, сообщает UOL Esporte.

По информации источника, 19-летний футболист решил не продлевать со своим клубом контракт, истекающий в сентябре.

Сиприано планирует после завершения срока соглашения перейти в "Шахтёр" на правах свободного агента и заключить договор, рассчитанный на четыре года.

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