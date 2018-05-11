"Шахтёр" намерен выкупить Кайоде
Генеральный директор "Шахтёра" Сергей Палкин прокомментировал будущее арендованного у "Манчестер Сити" нападающего Оларенваджу Кайоде.
"Думаю, в конце сезона окончательно проанализируем игру Кайоде и примем решение. Скажем так, сейчас большинство склоняются к тому, чтобы выкупать его у "Манчестер Сити". Как будет дальше - посмотрим. В тех играх, в которых Кайоде играл, он себя показывал очень хорошо. У него очень серьёзные данные - технические и скоростные, и голы забивает. Для нас это большой плюс" - сказал Палкин.
Сам Кайоде также хочет остаться в "Шахтёре".
"По окончании сезона я хотел бы остаться в "Шахтёре". Мне нравится этот клуб, мне нравится Украина. В нашем коллективе очень хорошие тренеры и специалисты, здесь очень приятные люди, с которыми мне комфортно работать" - сказал 25-летний нигериец.
Отметим, что Кайоде сыграл за "Шахтёр" 5 матчей и забил 3 гола.
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