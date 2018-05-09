"Шахтер" нашел тренера в Португалии
Новым главным тренером "Шахтера" может стать наставник "Порту" Сержиу Консейсау, сообщает A Bola.
По сведениям издания, украинский клуб планирует переманить специалиста по окончании сезона. Он также входит в сферу интересов "Ювентуса", "Лацио" и "Интера".
43-летний Консейсау может сменить в "Шахтере" Паулу Фонсеку, которым интересуются "Челси" и "Наполи".
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Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|Порту
|33
|85
|2
|Бенфика
|33
|78
|3
|Спортинг Лиссабон
|33
|78
|4
|Брага
|33
|75
|5
|Рио Аве
|33
|48
|6
|Дешпортиво Чавес
|33
|44
|7
|Маритиму
|33
|44
|8
|Витория Гимарайнш
|33
|43
|9
|Боавишта
|33
|42
|10
|КД Тондела
|33
|38
|11
|Белененсиш
|33
|37
|12
|Портимоненсе
|33
|35
|13
|Дешпортиво Авеш
|33
|34
|14
|Морейренсе ФК
|33
|32
|15
|Фейренсе
|33
|30
|16
|Пасуш де Феррейра
|33
|30
|17
|Витория Сетубал
|33
|29
|18
|Эшторил
|33
|29