"Шахтер" нашел тренера в Португалии

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"Шахтер" нашел тренера в Португалии

Новым главным тренером "Шахтера" может стать наставник "Порту" Сержиу Консейсау, сообщает A Bola.

По сведениям издания, украинский клуб планирует переманить специалиста по окончании сезона. Он также входит в сферу интересов "Ювентуса", "Лацио" и "Интера".

43-летний Консейсау может сменить в "Шахтере" Паулу Фонсеку, которым интересуются "Челси" и "Наполи".

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