"Шахтёр" нашёл замену для Фреда

"Шахтёр" нашёл замену для своего полузащитника Фреда, который следующим летом перейдёт в "Манчестер Сити".

Как сообщает UOL Esporte, "горняки" уже достигли договорённости по трансферу хавбека "Коринтианса" Майкона де Андраде.

Ожидается, что сумма сделки составит 6-9 миллионов евро. На 20-летнего бразильца также претендуют "Наполи", "Арсенал" и "Бетис". | http://soccernews.ru