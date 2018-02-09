"Шахтёр" нашёл замену для Фреда

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"Шахтёр" нашёл замену для Фреда

"Шахтёр" нашёл замену для своего полузащитника Фреда, который следующим летом перейдёт в "Манчестер Сити".

Как сообщает UOL Esporte, "горняки" уже достигли договорённости по трансферу хавбека "Коринтианса" Майкона де Андраде.

Ожидается, что сумма сделки составит 6-9 миллионов евро. На 20-летнего бразильца также претендуют "Наполи", "Арсенал" и "Бетис". | http://soccernews.ru

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