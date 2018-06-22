"Шахтёр" навечно закрепил 33-й номер за Дарио Срной

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"Шахтёр" навечно закрепил 33-й номер за Дарио Срной

"Шахтёр" навечно закрепил 33-й номер за своим многолетним капитаном Дарио Срной, который покидает клуб.

"В знак уважения за все заслуги капитана "Шахтёр" впервые в истории закрепит за ним 33-й номер. Он всегда будет принадлежать Дарио Срна" - говорится в публикации на официальном сайте "горняков".

36-летний Срна выступал за "Шахтёр" с 2003 года, сыграл 493 матча, забил 45 голов и завоевал 25 трофеев. В ближайшее время хорват перейдёт в "Кальяри".

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