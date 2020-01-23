"Шахтёр" назвал "Арсеналу" цену на Матвиенко

"Арсенал" начал переговоры с "Шахтёром" о трансфере центрального защитника Николая Матвиенко.

В частности, как сообщает Sky Sports, стороны обсудили стоимость 23-летнего футболиста.

По информации источника, "горняки" потребовали за своего игрока 35,6 миллионов евро. При этом рыночная стоимость украинца оценивается всего в 5 миллионов.

Матвиенко является воспитанником "Шахтёра", за основную команду он дебютировал в августе 2015 года, сыграл 61 матч, забил 4 гола и сделал 3 ассиста.

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