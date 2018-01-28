"Шахтер" назвал цену на Фреда

Донецкий "Шахтер" назвал цену на своего полузащитника Фреда, информирует Marca.

Так, по сведениям издания, расстаться со своим 24-летним хавбеком "горняки" будут готовы за плату в размере не менее 57 миллионов евро.

Главными претендентами на бразильца называются английские "Манчестер Сити" и "Манчестер Юнайтед".

В нынешнем сезоне Фред забил 2 мяча и сделал 4 результативные игры в 24 матчах за "Шахтер".

Напомним, "Шахтер" отклонил очередное предложение "Манчестер Сити" по Фреду. | soccernews.ru