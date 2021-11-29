"Шахтер" назвал "Интеру" цену на бразильца Додо

Фото: инстаграм Додо/Автор неизвестен

Миланский "Интер" проявляет интерес к бразильскому защитнику донецкого "Шахтера" Додо, сообщает InterLive.

По сведениям источника, итальянский клуб намерен приобрести футболиста в зимнее трансферное окно. Впрочем, проблемой может стать стоимость игрока, так как "Шахтер" требует за него 25 миллионов евро. В составе "Интера" Додо может заменить голландца Дензела Дюмфриса, игрой которого недоволен главный тренер клуба Симоне Индзаги.

В нынешнем сезоне 23-летний Додо провел за "Шахтер" 23 матча и отдал четыре голевые передачи. Его контракт с клубом действует до лета 2025 года.

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