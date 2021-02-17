"Шахтер" назвал заявку на матч с "Маккаби" в Лиге Европы
Пресс-служба донецкого "Шахтера" на официальном сайте огласила список из 23 футболистов, которые отправились в Израиль на первый матч 1/16 финала Лиги Европы против "Маккаби" Тель-Авив.
Поединок пропустят Маркиньос Сиприано, Дентиньо, Михаил Мудрик, Богдан Вьюнник, Алексей Шевченко и Исмаили.
Полностью заявка "Шахтера" на матч с "Маккаби" выглядит так:
Вратари: Андрей Пятов, Евгений Гриценко, Анатолий Трубин
Защитники: Додо, Сергей Кривцов, Давит Хочолава, Виктор Корниенко, Николай Матвиенко, Витао, Валерий Бондарь
Полузащитники: Тарас Степаненко, Тайсон, Маркос Антонио, Марлос, Тете, Манор Соломон, Алан Патрик, Майкон, Сергей Болбат, Георгий Судаков, Евгений Коноплянка, Фернандо Педро
Нападающий: Жуниор Мораес
Матч "Маккаби" - "Шахтер" состоится завтра, 18 февраля, и начнется в 23:00 мск.
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