"Шахтер" назвал заявку на матч с "Маккаби" в Лиге Европы

Пресс-служба донецкого "Шахтера" на официальном сайте огласила список из 23 футболистов, которые отправились в Израиль на первый матч 1/16 финала Лиги Европы против "Маккаби" Тель-Авив.

Поединок пропустят Маркиньос Сиприано, Дентиньо, Михаил Мудрик, Богдан Вьюнник, Алексей Шевченко и Исмаили.

Полностью заявка "Шахтера" на матч с "Маккаби" выглядит так:

Вратари: Андрей Пятов, Евгений Гриценко, Анатолий Трубин

Защитники: Додо, Сергей Кривцов, Давит Хочолава, Виктор Корниенко, Николай Матвиенко, Витао, Валерий Бондарь

Полузащитники: Тарас Степаненко, Тайсон, Маркос Антонио, Марлос, Тете, Манор Соломон, Алан Патрик, Майкон, Сергей Болбат, Георгий Судаков, Евгений Коноплянка, Фернандо Педро

Нападающий: Жуниор Мораес

Матч "Маккаби" - "Шахтер" состоится завтра, 18 февраля, и начнется в 23:00 мск.

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