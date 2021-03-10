"Шахтер" назвал заявку на матч с "Ромой" в Лиге Европы

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"Шахтер" назвал заявку на матч с "Ромой" в Лиге Европы

Пресс-служба донецкого "Шахтера" объявила список из 23 футболистов, которые попали в заявку на первый матч 1/8 финала Лиги Европы против римской "Ромы".

Поединок из-за травмы пропустит основной опорный полузащитник Тарас Степаненко.

Вратари: Шевченко, Пятов, Трубин.

Защитники: Додо, Кривцов, Корниенко, Матвиенко, Исмаили, Витао, Бондарь.

Полузащитники: Тайсон, Маркос, Дентиньо, Марлос, Тете, Соломон, Патрик, Майкон, Болбат, Судаков, Коноплянка.

Нападающие: Мораес, Вьюнник.

Матч "Рома" - "Шахтер" состоится 11 марта в Риме, и начнется в 23:00 мск.

Не пропустите: В "Шахтере" отреагировали на информацию об интересе к Аллегри. | http://soccernews.ru
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