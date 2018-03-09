"Шахтер" не испытал проблем в выездном матче с "Ворсклой"

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"Шахтер" не испытал проблем в выездном матче с "Ворсклой"

В рамках 23-го тура чемпионата Украины "Шахтер" разгромил "Ворсклу".

"Ворскла" - "Шахтер" 0:3

Голы: Феррейра, 22 - 0:1, Феррейра, 35 - 0:2, Марлос (пен), 67 - 0:3

"Ворскла": Шуст, Пердута, Даллку, Чеснаков, Ребенок, Скляр, Шарпар (Георгадзе, 46), Кобахидзе (Одарюк, 68), Кадимян (Червак, 85), Васин, Сергийчук

"Шахтер": Пятов, Бутко, Хочолава, Ракицкий, Исмаили, Фред, Степаненко, Марлос, Тайсон (Бланко-Лещук, 79), Бернард (Петряк, 77), Феррейра (Дентиньо, 72)

Предупреждения: Скляр - Степаненко, Хочолава. | http://soccernews.ru

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Турнирные таблицы

Команда М О
1 Шахтер Донецк 22 51
2 Динамо Киев 22 45
3 Ворскла 22 37
4 Заря Луганск 22 33
5 Верес Ровно 22 32
6 Мариуполь 22 32
7 Олимпик Донецк 22 28
8 Александрия 22 23
9 Звезда Кропивницкий 22 19
10 Карпаты Львов 22 19
11 Черноморец Одесса 22 18
12 Сталь Каменское 22 15
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