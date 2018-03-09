"Шахтер" не испытал проблем в выездном матче с "Ворсклой"
В рамках 23-го тура чемпионата Украины "Шахтер" разгромил "Ворсклу".
"Ворскла" - "Шахтер" 0:3
Голы: Феррейра, 22 - 0:1, Феррейра, 35 - 0:2, Марлос (пен), 67 - 0:3
"Ворскла": Шуст, Пердута, Даллку, Чеснаков, Ребенок, Скляр, Шарпар (Георгадзе, 46), Кобахидзе (Одарюк, 68), Кадимян (Червак, 85), Васин, Сергийчук
"Шахтер": Пятов, Бутко, Хочолава, Ракицкий, Исмаили, Фред, Степаненко, Марлос, Тайсон (Бланко-Лещук, 79), Бернард (Петряк, 77), Феррейра (Дентиньо, 72)
Предупреждения: Скляр - Степаненко, Хочолава. | http://soccernews.ru
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Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|Шахтер Донецк
|22
|51
|2
|Динамо Киев
|22
|45
|3
|Ворскла
|22
|37
|4
|Заря Луганск
|22
|33
|5
|Верес Ровно
|22
|32
|6
|Мариуполь
|22
|32
|7
|Олимпик Донецк
|22
|28
|8
|Александрия
|22
|23
|9
|Звезда Кропивницкий
|22
|19
|10
|Карпаты Львов
|22
|19
|11
|Черноморец Одесса
|22
|18
|12
|Сталь Каменское
|22
|15