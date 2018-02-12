"Шахтёр" не может договориться о трансфере бразильского хавбека

Теги шахтер донецккоринтианс

"Шахтёр" не может договориться о трансфере бразильского хавбека

"Шахтёр" продолжает вести переговоры о трансфере полузащитника "Коринтианса" Майкона де Андраде.

Как сообщает FOX Sports, клубы пока не могут договориться о сумме сделки - "мушкетёры" требуют 8 миллионов евро, а "горняки" предлагают только 6.

Отмечается, что если не удастся согласовать переход Майкона зимой, "Шахтёр" вернётся к его кандидатуре уже по окончании текущего сезона.

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