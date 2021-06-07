"Шахтер" не может договориться с "Бенфикой" по трансферу бразильского таланта

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"Шахтер" не может договориться с "Бенфикой" по трансферу бразильского таланта

Фото: инстаграм Педриньо/Автор неизвестен

Донецкий "Шахтер" пока не может согласовать трансфер бразильского полузащитника лиссабонской "Бенфики" Педриньо, сообщает A Bola.

По сведениям источника, португальский клуб требует за хавбека 18 миллионов евро. "Шахтер" увеличил начальное предложение, но оно по-прежнему ниже требуемой суммы.

В минувшем сезоне 23-летний Педриньо провел за "Бенфику" 31 матч во всех турнирах, забил один гол и отдал четыре результативные передачи. Его контракт с клубом действует до лета 2025 года.

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