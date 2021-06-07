"Шахтер" не может договориться с "Бенфикой" по трансферу бразильского таланта
Фото: инстаграм Педриньо/Автор неизвестен
Донецкий "Шахтер" пока не может согласовать трансфер бразильского полузащитника лиссабонской "Бенфики" Педриньо, сообщает A Bola.
По сведениям источника, португальский клуб требует за хавбека 18 миллионов евро. "Шахтер" увеличил начальное предложение, но оно по-прежнему ниже требуемой суммы.
В минувшем сезоне 23-летний Педриньо провел за "Бенфику" 31 матч во всех турнирах, забил один гол и отдал четыре результативные передачи. Его контракт с клубом действует до лета 2025 года.
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|Команда
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|О
|1
|Порту
|28
|67
|2
|Бенфика
|28
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|28
|50
|4
|Спортинг Лиссабон
|27
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|ФК Фамаликао
|28
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|Рио Аве
|28
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|7
|Витория Гимарайнш
|28
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|28
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|Морейренсе ФК
|28
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|Боавишта
|28
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|Жил Висенте
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|Пасуш де Феррейра
|28
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|Витория Сетубал
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|Белененсиш
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