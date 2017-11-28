"Шахтер" не отпускает своего наставника Фонсеку в "Эвертон"

"Эвертон" проявляет интерес к главному тренеру "Шахтера" Паулу Фонсеке, сообщает A Bola.

По сведениям издания, английский клуб предложил португальскому специалисту контракт до лета 2020 года. Впрочем "горняки" не намерены отпускать тренера и хотят продлить с ним соглашение, которое истекает в конце сезона. При этом португалец также имеет очень выгодные предложения из Китая.

Напомним, что "Эвертон" остался без тренера после отставки Рональда Кумана. В данный момент клуб занимает 16-е место в Премьер-лиге.

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