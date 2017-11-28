"Шахтер" не отпускает своего наставника Фонсеку в "Эвертон"

Теги эвертоншахтер донецкпаулу фонсека

"Шахтер" не отпускает своего наставника Фонсеку в "Эвертон"

"Эвертон" проявляет интерес к главному тренеру "Шахтера" Паулу Фонсеке, сообщает A Bola.

По сведениям издания, английский клуб предложил португальскому специалисту контракт до лета 2020 года. Впрочем "горняки" не намерены отпускать тренера и хотят продлить с ним соглашение, которое истекает в конце сезона. При этом португалец также имеет очень выгодные предложения из Китая.

Напомним, что "Эвертон" остался без тренера после отставки Рональда Кумана. В данный момент клуб занимает 16-е место в Премьер-лиге.

Не пропустите: "Эвертон" ведет переговоры с наставником "Шахтера". | http://soccernews.ru

комментарии

опрос

Кто выиграет Лигу Чемпионов 2017/2018?
Все опросы

главное

"Реал" предложит за Неймара 250 миллионов евро

"Реал" предложит за Неймара 250 миллионов евро

Лента новостей

Все новости

Турнирные таблицы

Команда М О
1 Манчестер Сити 13 37
2 Манчестер Юнайтед 13 29
3 Челси 13 26
4 Арсенал Лондон 13 25
5 Тоттенхэм 13 24
6 Ливерпуль 13 23
7 Бернли 13 22
8 Уотфорд 13 21
9 Брайтон & Хоув Альбион 13 16
10 Саутгемптон 13 16
11 Хаддерсфилд Таун 13 15
12 Лестер Сити 13 14
13 Борнмут 13 14
14 Ньюкасл Юнайтед 13 14
15 Сток Сити 13 13
16 Эвертон 13 12
17 Вест Бромвич Альбион 13 11
18 Вест Хэм Юнайтед 13 10
19 Суонси Сити 13 9
20 Кристал Пэлас 13 8
Полная таблица

топ-5 тегов