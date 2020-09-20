"Шахтер" не смог обыграть "Зарю" в чемпионате Украины
В матче 3-го тура чемпионата Украины луганская "Заря" и донецкий "Шахтер" разошлись миром со счетом 2:2. В составе "горняков" отличились Марлос и Сергей Кривцов. За "Зарю" забивали Владислав Кочергин и Владлен Юрченко.
"Шахтер" занимает шестое место в турнирной таблице украинской Премьер-лиги, "Заря" занимает 11-ю позицию.
"Заря" Луганск – "Шахтер" Донецк - 2:2 (2:1)
Голы: Марлос, 17 - 0:1, Кочергин, 20 - 1:1, Юрченко, 28 (с пенальти) - 2:1, Кривцов, 49 - 2:2
"Заря": Шевченко, Абу-Ханна, Вернидуб, Фаворов, Иванисеня, Юрченко (Цвек, 78), Цыганик (Гречкин, 78), Назарина, Кочергин, Кабаев (Гладкий, 88), Громов (Перович, 90)
"Шахтер": Трубин, Кривцов, Додо, Корниенко, Матвиенко, Степаненко, Тайсон, Марлос (Коноплянка, 82), Алан Патрик (Маркос Антонио, 82), Соломон (Тете, 74), Мораес (Фернандо Педро, 87).
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Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|Шахтер Донецк
|21
|56
|2
|Динамо Киев
|22
|45
|3
|Заря Луганск
|22
|43
|4
|Десна Чернигов
|22
|42
|5
|Александрия
|22
|37
|6
|Колос Ковалёвка
|21
|26
|7
|Мариуполь
|21
|25
|8
|Dnipro-1
|21
|22
|9
|Львов
|22
|20
|10
|Ворскла
|22
|20
|11
|Олимпик Донецк
|22
|18
|12
|Карпаты Львов
|22
|13