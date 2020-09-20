"Шахтер" не смог обыграть "Зарю" в чемпионате Украины

Теги заря луганскшахтер донецк

"Шахтер" не смог обыграть "Зарю" в чемпионате Украины

В матче 3-го тура чемпионата Украины луганская "Заря" и донецкий "Шахтер" разошлись миром со счетом 2:2. В составе "горняков" отличились Марлос и Сергей Кривцов. За "Зарю" забивали Владислав Кочергин и Владлен Юрченко. 

"Шахтер" занимает шестое место в турнирной таблице украинской Премьер-лиги, "Заря" занимает 11-ю позицию.

"Заря" Луганск – "Шахтер" Донецк - 2:2 (2:1)
Голы: Марлос, 17 - 0:1, Кочергин, 20 - 1:1, Юрченко, 28 (с пенальти) - 2:1, Кривцов, 49 - 2:2

"Заря": Шевченко, Абу-Ханна, Вернидуб, Фаворов, Иванисеня, Юрченко (Цвек, 78), Цыганик (Гречкин, 78), Назарина, Кочергин, Кабаев (Гладкий, 88), Громов (Перович, 90)

"Шахтер": Трубин, Кривцов, Додо, Корниенко, Матвиенко, Степаненко, Тайсон, Марлос (Коноплянка, 82), Алан Патрик (Маркос Антонио, 82), Соломон (Тете, 74), Мораес (Фернандо Педро, 87).

Не пропустите: Киевское "Динамо" вырвало победу над "Львовом". | http://soccernews.ru
��������...
Loading...
Комментарии

Авторизуйтесь что бы оставлять комментарии

главное

СМИ назвали сроки восстановления Самуэля Жиго

СМИ назвали сроки восстановления Самуэля Жиго

Лента новостей

Все новости

Турнирные таблицы

Команда М О
1 Шахтер Донецк Шахтер Донецк 21 56
2 Динамо Киев Динамо Киев 22 45
3 Заря Луганск Заря Луганск 22 43
4 Десна Чернигов Десна Чернигов 22 42
5 Александрия Александрия 22 37
6 Колос Ковалёвка Колос Ковалёвка 21 26
7 Мариуполь Мариуполь 21 25
8 Dnipro-1 Dnipro-1 21 22
9 Львов Львов 22 20
10 Ворскла Ворскла 22 20
11 Олимпик Донецк Олимпик Донецк 22 18
12 Карпаты Львов Карпаты Львов 22 13
Полная таблица

топ-5 тегов