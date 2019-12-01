"Шахтер" неожиданно потерял очки в дерби Донбасса

В матче 16-го тура чемпионата Украины "Мариуполь" сенсационно сыграл вничью с донецким "Шахтером" со счетом 1:1. "Горняки" открыли счет в первом тайме, отличился Тайсон, но во второй половине равновесие восстановил Путря.

"Шахтер" продолжает лидировать в турнирной таблице украинской Премьер-лиги с 13-очковым отрывом от ближайшего преследователя.

"Мариуполь" — "Шахтер" - 1:1 (0:1)

Голы: Тайсон, 15 (с пенальти) - 0:1, Путря, 49 - 1:1

"Шахтер": Пятов, Болбат, Бондарь, Хочолава, Исмаили, Степаненко, Маркос Антонио (Майкон, 78), Тете (Соломон, 58), Тайсон, Коноплянка, Сикан (Борячук, 69)

"Десна" - "Александрия" - 2:0 (0:0)

Голы: Хлебас, 46 - 1:0, Филиппов, 60 - 2:0

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