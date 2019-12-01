"Шахтер" неожиданно потерял очки в дерби Донбасса
В матче 16-го тура чемпионата Украины "Мариуполь" сенсационно сыграл вничью с донецким "Шахтером" со счетом 1:1. "Горняки" открыли счет в первом тайме, отличился Тайсон, но во второй половине равновесие восстановил Путря.
"Шахтер" продолжает лидировать в турнирной таблице украинской Премьер-лиги с 13-очковым отрывом от ближайшего преследователя.
"Мариуполь" — "Шахтер" - 1:1 (0:1)
Голы: Тайсон, 15 (с пенальти) - 0:1, Путря, 49 - 1:1
"Шахтер": Пятов, Болбат, Бондарь, Хочолава, Исмаили, Степаненко, Маркос Антонио (Майкон, 78), Тете (Соломон, 58), Тайсон, Коноплянка, Сикан (Борячук, 69)
"Десна" - "Александрия" - 2:0 (0:0)
Голы: Хлебас, 46 - 1:0, Филиппов, 60 - 2:0
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Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|Шахтер Донецк
|16
|44
|2
|Заря Луганск
|16
|31
|3
|Десна Чернигов
|16
|30
|4
|Динамо Киев
|15
|30
|5
|Александрия
|16
|27
|6
|Мариуполь
|16
|18
|7
|Олимпик Донецк
|15
|18
|8
|Dnipro-1
|16
|18
|9
|Колос Ковалёвка
|16
|17
|10
|Карпаты Львов
|16
|11
|11
|Львов
|16
|11
|12
|Ворскла
|16
|11