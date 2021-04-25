"Шахтер" неожиданно проиграл "Александрии"

Фото: Твиттер @FCO1948

Завершился матч 23 тура УПЛ. "Александрия" на своем поле принимала "Шахтер" и добилась неожиданной победы со счетом 2:0. Хозяева смогли забить по голу в каждом из таймов и лишили "горняков" последнего шанса на победу в чемпионате Украины. Донецкий клуб, который 4 года подряд финишировал на первом месте, в текущем сезоне проиграл турнир с серьезным отрывом.

После этого матча у "Шахтера" осталось 45 набранных очков и вторая позиция в УПЛ. Хозяева смогли подняться на 7 место, имея в своем активе 29 баллов.

"Александрия" - "Шахтер" 2:0 (1:0)

Голы: Гречишкин, 44 (пенальти) - 1:0, Шастал, 54 - 2:0

"Александрия": Панькив, Мирошниченко, Дубра, Мельник, Пашаев, Ковалец (Дрышлюк, 89), Гречишкин, Банада, Лучкевич (Мишенко, 88), Шастал (Устименко, 90+4), Вантух (Третьяков, 46)

"Шахтер": Трубин, Додо, Хочолава, Бондарь, Сиприано (Фернандо, 64), Степаненко, Маркос Антонио (Судаков, 74), Марлос (Корниенко, 64), Тете, Соломон, Дентиньо.