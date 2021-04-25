"Шахтер" неожиданно проиграл "Александрии"
Фото: Твиттер @FCO1948
Завершился матч 23 тура УПЛ. "Александрия" на своем поле принимала "Шахтер" и добилась неожиданной победы со счетом 2:0. Хозяева смогли забить по голу в каждом из таймов и лишили "горняков" последнего шанса на победу в чемпионате Украины. Донецкий клуб, который 4 года подряд финишировал на первом месте, в текущем сезоне проиграл турнир с серьезным отрывом.
После этого матча у "Шахтера" осталось 45 набранных очков и вторая позиция в УПЛ. Хозяева смогли подняться на 7 место, имея в своем активе 29 баллов.
"Александрия" - "Шахтер" 2:0 (1:0)
Голы: Гречишкин, 44 (пенальти) - 1:0, Шастал, 54 - 2:0
"Александрия": Панькив, Мирошниченко, Дубра, Мельник, Пашаев, Ковалец (Дрышлюк, 89), Гречишкин, Банада, Лучкевич (Мишенко, 88), Шастал (Устименко, 90+4), Вантух (Третьяков, 46)
"Шахтер": Трубин, Додо, Хочолава, Бондарь, Сиприано (Фернандо, 64), Степаненко, Маркос Антонио (Судаков, 74), Марлос (Корниенко, 64), Тете, Соломон, Дентиньо.
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Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|Шахтер Донецк
|21
|56
|2
|Динамо Киев
|22
|45
|3
|Заря Луганск
|22
|43
|4
|Десна Чернигов
|22
|42
|5
|Александрия
|22
|37
|6
|Колос Ковалёвка
|21
|26
|7
|Мариуполь
|21
|25
|8
|Dnipro-1
|21
|22
|9
|Львов
|22
|20
|10
|Ворскла
|22
|20
|11
|Олимпик Донецк
|22
|18
|12
|Карпаты Львов
|22
|13