"Шахтер" неожиданно проиграл "Александрии"

Теги шахтер донецкалександрия

"Шахтер" неожиданно проиграл "Александрии"Фото: Твиттер @FCO1948 
Завершился матч 23 тура УПЛ. "Александрия" на своем поле принимала "Шахтер" и добилась неожиданной победы со счетом 2:0. Хозяева смогли забить по голу в каждом из таймов и лишили "горняков" последнего шанса на победу в чемпионате Украины. Донецкий клуб, который 4 года подряд финишировал на первом месте, в текущем сезоне проиграл турнир с серьезным отрывом.

После этого матча у "Шахтера" осталось 45 набранных очков и вторая позиция в УПЛ. Хозяева смогли подняться на 7 место, имея в своем активе 29 баллов.

"Александрия" - "Шахтер" 2:0 (1:0)

Голы: Гречишкин, 44 (пенальти) - 1:0, Шастал, 54 - 2:0

"Александрия": Панькив, Мирошниченко, Дубра, Мельник, Пашаев, Ковалец (Дрышлюк, 89), Гречишкин, Банада, Лучкевич (Мишенко, 88), Шастал (Устименко, 90+4), Вантух (Третьяков, 46)

"Шахтер": Трубин, Додо, Хочолава, Бондарь, Сиприано (Фернандо, 64), Степаненко, Маркос Антонио (Судаков, 74), Марлос (Корниенко, 64), Тете, Соломон, Дентиньо.

Читать также: "Динамо" разгромило "Ингулец" и впервые за пять лет стало чемпионом Украины | http://soccernews.ru
��������...
Loading...
Комментарии

Авторизуйтесь что бы оставлять комментарии

опрос

Кто станет победителем Лиги Европы в сезоне 2020/21?
Все опросы
Загрузка...

главное

Дубль Гризманна принес "Барселоне" победу над "Вильярреалом"

Дубль Гризманна принес "Барселоне" победу над "Вильярреалом"

Лента новостей

Все новости

Турнирные таблицы

Команда М О
1 Шахтер Донецк Шахтер Донецк 21 56
2 Динамо Киев Динамо Киев 22 45
3 Заря Луганск Заря Луганск 22 43
4 Десна Чернигов Десна Чернигов 22 42
5 Александрия Александрия 22 37
6 Колос Ковалёвка Колос Ковалёвка 21 26
7 Мариуполь Мариуполь 21 25
8 Dnipro-1 Dnipro-1 21 22
9 Львов Львов 22 20
10 Ворскла Ворскла 22 20
11 Олимпик Донецк Олимпик Донецк 22 18
12 Карпаты Львов Карпаты Львов 22 13
Полная таблица

топ-5 тегов