"Шахтёр" - обладатель Кубка Беларуси
В финальном матче Кубка Беларуси солигорский "Шахтёр" взял верх над "Витебском".
"Горняки" победили со счётом 2:0 благодаря голам Дарко Бодула и Николы Антича.
"Шахтёр" выиграл Кубок Беларуси в третий раз в истории и впервые с 2014 года.
Стоит отметить, что команду возглавляет российский тренер Сергей Ташуев.
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