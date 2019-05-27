"Шахтёр" - обладатель Кубка Беларуси

В финальном матче Кубка Беларуси солигорский "Шахтёр" взял верх над "Витебском".

"Горняки" победили со счётом 2:0 благодаря голам Дарко Бодула и Николы Антича.

"Шахтёр" выиграл Кубок Беларуси в третий раз в истории и впервые с 2014 года.

Стоит отметить, что команду возглавляет российский тренер Сергей Ташуев.

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