"Шахтер" объявил о назначении итальянского тренера
Фото: сайт "Шахтера"/Автор неизвестен
Новым главным тренером донецкого "Шахтера" назначен Роберто Де Дзерби, сообщает официальный сайт украинского клуба.
Итальянский специалист подписал с "горняками" двухлетний контракт. Де Дзерби уже прилетел в Украину и в ближайшее время ознакомится с инфраструктурой клуба.
На посту главного тренера "Шахтера" итальянец сменил португальского наставника Луиша Каштру, с которым не был продлен контракт.
41-летний Де Дзерби ранее тренировал "Дарфо Боарио", "Фоджу", "Палермо", "Беневенто" и "Сассуоло".
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Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|Шахтер Донецк
|21
|56
|2
|Динамо Киев
|22
|45
|3
|Заря Луганск
|22
|43
|4
|Десна Чернигов
|22
|42
|5
|Александрия
|22
|37
|6
|Колос Ковалёвка
|21
|26
|7
|Мариуполь
|21
|25
|8
|Dnipro-1
|21
|22
|9
|Львов
|22
|20
|10
|Ворскла
|22
|20
|11
|Олимпик Донецк
|22
|18
|12
|Карпаты Львов
|22
|13