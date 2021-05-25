"Шахтер" объявил о назначении итальянского тренера

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"Шахтер" объявил о назначении итальянского тренера

Фото: сайт "Шахтера"/Автор неизвестен

Новым главным тренером донецкого "Шахтера" назначен Роберто Де Дзерби, сообщает официальный сайт украинского клуба.

Итальянский специалист подписал с "горняками" двухлетний контракт. Де Дзерби уже прилетел в Украину и в ближайшее время ознакомится с инфраструктурой клуба.

На посту главного тренера "Шахтера" итальянец сменил португальского наставника Луиша Каштру, с которым не был продлен контракт.

41-летний Де Дзерби ранее тренировал "Дарфо Боарио", "Фоджу", "Палермо", "Беневенто" и "Сассуоло".

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