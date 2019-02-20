"Шахтёр" объявил о переходе 18-летнего бразильца
"Шахтёр" на своём официальном сайте объявил о переходе полузащитника "Эшторила" Маркоса Антонио.
Сумма трансфера составила 3,5 миллиона евро. 18-летний бразилец заключил с "горняками" контракт до лета 2023 года.
"Антонио действует в центре полузащиты. Динамичный футболист, умело использующий свободное пространство. Обеспечивает переход из обороны в атаку, быстро оценивает варианты и доставляет мяч партнёрам на необходимую дистанцию. Также провёл несколько матчей на позиции правого защитника" - говорится в разделе "характеристики" на сайте клуба.
Маркос Антонио выступал за "Эшторил" с 2018 года, за основную команду сыграл 6 матчей и сделал 2 ассиста.
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