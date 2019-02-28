"Шахтер" объявил о переходе перспективного бразильского полузащитника
Полузащитник "Гремио" Тете перешел в "Шахтер", сообщает официальный сайт клуба.
Сумма трансфера составила 10 миллионов евро. Бразильский клуб сохранил за собой 15 процентов о суммы последующего трансфера игрока.
19-летний Тете является воспитанником "Гремио", но не провел ни одного матча за основную команду. Сыграл четыре матча за юношескую сборную Бразилии.
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Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|Шахтер Донецк
|18
|45
|2
|Динамо Киев
|19
|41
|3
|Александрия
|18
|36
|4
|Заря Луганск
|19
|28
|5
|Ворскла
|19
|27
|6
|Десна Чернигов
|19
|27
|7
|Мариуполь
|19
|27
|8
|Львов
|19
|23
|9
|Карпаты Львов
|19
|20
|10
|Олимпик Донецк
|19
|19
|11
|Черноморец Одесса
|19
|15
|12
|Арсенал Киев
|19
|8