"Шахтер" объявил о переходе перспективного бразильского полузащитника

Полузащитник "Гремио" Тете перешел в "Шахтер", сообщает официальный сайт клуба.

Сумма трансфера составила 10 миллионов евро. Бразильский клуб сохранил за собой 15 процентов о суммы последующего трансфера игрока.

19-летний Тете является воспитанником "Гремио", но не провел ни одного матча за основную команду. Сыграл четыре матча за юношескую сборную Бразилии.

Не пропустите: Киевское "Динамо" хочет перехватить трансферную цель "Локомотива" и ЦСКА. | http://soccernews.ru