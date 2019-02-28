"Шахтер" объявил о переходе перспективного бразильского полузащитника

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"Шахтер" объявил о переходе перспективного бразильского полузащитника

Полузащитник "Гремио" Тете перешел в "Шахтер", сообщает официальный сайт клуба.

Сумма трансфера составила 10 миллионов евро. Бразильский клуб сохранил за собой 15 процентов о суммы последующего трансфера игрока.

19-летний Тете является воспитанником "Гремио", но не провел ни одного матча за основную команду. Сыграл четыре матча за юношескую сборную Бразилии.

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