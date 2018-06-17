"Шахтер" объявил о переходе талантливого бразильца
Полузащитник "Коринтианс" Майкон де Андраде стал игроком "Шахтера", сообщает официальный сайт клуба.
Сумма трансфера составила шесть миллионов евро. Футболист подписал с украинским клубом контракт до лета 2023 года.
"За Майконом мы наблюдали около года. Еще зимой понимали, что Фред от нас уйдет, потому заранее договорились с "Коринтиансом" о трансфере, а уже сегодня поставили подписи под контрактом.
Майкон является одним из лучших и наиболее талантливых футболистов на этой позиции в Бразилии. Даже можно сказать – самым лучшим", - сказал генеральный директор "Шахтера" Сергей Палкин.
20-летний Майкон выступал за "Коринтианс" с 2016 года, провел за клуб 89 матчей и забил 7 голов. Сыграл 8 поединков и забил 1 мяч за молодежную сборную Бразилии. Ориентировочная стоимость игрока составляет 5 миллионов евро.
Не пропустите: Шевченко перешёл в "Шахтёр". | http://soccernews.ru
опрос
Лента новостей
-
Модрич рассматривает вариант с возвращением в АПЛ
-
Моуринью продолжает верить в Россию
-
Асенсио поставил "Реалу" ультиматум
-
Официально: "Рома" продлила контракт с Ди Франческо
-
Испанцы точно угадали с новым тренером сборной? Видео из тренировки "красной фурии"
-
"Сток Сити" продлил контракт с Джо Алленом
-
Глушаков не переживает из-за непопадания в заявку сборной России на ЧМ-2018
-
СМИ узнали детали возможного трансфера Боатенга в "Ювентус"
-
"Зенит" определился с первым соперником на летних тренировочных сборах
-
"Тоттенхэм" готовит предложение по хавбеку "Лиона"
-
Гранквист признан лучшим игроком матча Швеция - Южная Корея
-
Жемалетдинов возвращается в "Локомотив"
-
"Вест Хэм" в шаге от приобретения перспективного француза
-
Кантона потроллил Неймара за его новую прическу
-
Стало известно, в форме какого цвета сборная России сыграет с Египтом
-
Бельгия и Панама назвали составы на очный матч ЧМ
-
"Росомахе" "дьявол" - не помеха! Швеция обыгрывает Южную Корею во втором матче группы "F"
-
Швеция - Южная Корея - 1:0 (обзор)
-
Болельщики "Ахмата" выбрали лучшего игрока сезона
-
Газзаев раскритиковал Неймара
Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|Шахтер Донецк
|32
|75
|2
|Динамо Киев
|32
|73
|3
|Ворскла
|32
|49
|4
|Заря Луганск
|32
|43
|5
|Мариуполь
|32
|39
|6
|Верес Ровно
|32
|35