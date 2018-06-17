"Шахтер" объявил о переходе талантливого бразильца



Полузащитник "Коринтианс" Майкон де Андраде стал игроком "Шахтера", сообщает официальный сайт клуба.

Сумма трансфера составила шесть миллионов евро. Футболист подписал с украинским клубом контракт до лета 2023 года.

"За Майконом мы наблюдали около года. Еще зимой понимали, что Фред от нас уйдет, потому заранее договорились с "Коринтиансом" о трансфере, а уже сегодня поставили подписи под контрактом.

Майкон является одним из лучших и наиболее талантливых футболистов на этой позиции в Бразилии. Даже можно сказать – самым лучшим", - сказал генеральный директор "Шахтера" Сергей Палкин.

20-летний Майкон выступал за "Коринтианс" с 2016 года, провел за клуб 89 матчей и забил 7 голов. Сыграл 8 поединков и забил 1 мяч за молодежную сборную Бразилии. Ориентировочная стоимость игрока составляет 5 миллионов евро.

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