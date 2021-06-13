"Шахтер" объявил о подписании бразильского таланта из "Бенфики"

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"Шахтер" объявил о подписании бразильского таланта из "Бенфики"Фото: инстаграм "Шахтера"/Автор неизвестен

"Шахтер" официально объявил о покупке футболиста "Бенфики" Педриньо.

С 23-летним бразильцем подписан контракт на 5 лет.

Ранее сообщалось, что "горняки" заплатили за вингера 18 млн евро.

В прошедшем сезоне Педриньо провел 19 матчей в чемпионате Португалии.

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