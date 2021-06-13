"Шахтер" объявил о подписании бразильского таланта из "Бенфики"
Фото: инстаграм "Шахтера"/Автор неизвестен
"Шахтер" официально объявил о покупке футболиста "Бенфики" Педриньо.
С 23-летним бразильцем подписан контракт на 5 лет.
Ранее сообщалось, что "горняки" заплатили за вингера 18 млн евро.
В прошедшем сезоне Педриньо провел 19 матчей в чемпионате Португалии.
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|27
|50
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|27
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|5
|Манчестер Юнайтед
|27
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|27
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|8
|Вулверхэмптон
|27
|39
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|Арсенал Лондон
|27
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|10
|Бернли
|27
|37
|11
|Эвертон
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|36
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|Саутгемптон
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|15
|Брайтон & Хоув Альбион
|27
|28
|16
|Борнмут
|27
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|17
|Астон Вилла
|27
|25
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|Вест Хэм Юнайтед
|27
|24
|19
|Уотфорд
|27
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|20
|Норвич Сити
|27
|18