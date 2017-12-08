"Шахтёр" объявил о покупке Додо

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"Шахтёр" объявил о покупке Додо

Правый защитник "Коритибы" Додо перешёл в "Шахтёр", сообщает официальный сайт клуба.

Сумма трансфера составила два миллиона евро. 19-летний бразилец заключил с "горняками" пятилетний контракт.

Додо является воспитанником "Коритибы", за основную команды сыграл 53 матча и сделал 3 результативных передачи.

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