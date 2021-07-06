"Шахтёр" объявил о продаже Хочолавы в "Копенгаген"

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Центральный защитник "Шахтёра" Давид Хочолава стал игроком "Копенгагена".

Датский клуб выкупил права на 28-летнего футболиста за 2,5 миллиона евро.

Грузин заключил с "Копенгагеном" контракт, рассчитанный до июня 2025 года.

Хочолава выступал за "Шахтёр" с 2017 года, сыграл 83 матча и забил 3 гола.

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