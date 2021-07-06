"Шахтёр" объявил о продаже Хочолавы в "Копенгаген"
Фото сайт "Шахтера"
Центральный защитник "Шахтёра" Давид Хочолава стал игроком "Копенгагена".
Датский клуб выкупил права на 28-летнего футболиста за 2,5 миллиона евро.
Грузин заключил с "Копенгагеном" контракт, рассчитанный до июня 2025 года.
Хочолава выступал за "Шахтёр" с 2017 года, сыграл 83 матча и забил 3 гола.
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Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|Мидтъюлланд
|26
|65
|2
|Копенгаген
|26
|56
|3
|АГФ
|26
|47
|4
|Брондбю
|26
|42
|5
|Нордсьелланд
|26
|41
|6
|АаБ
|26
|38
|7
|Рандерс
|26
|35
|8
|Хорсенс
|26
|34
|9
|ОБ
|26
|33
|10
|Люнгбю
|26
|32
|11
|СендерийскЕ
|26
|27
|12
|Хобро
|26
|23
|13
|Эсбьерг
|26
|18
|14
|Силкеборг
|26
|16