"Шахтёр" объявил о трансфере нападающего "Манчестер Сити"

Теги шахтер донецкманчестер ситиоларенваджу кайоде

"Шахтёр" объявил о трансфере нападающего "Манчестер Сити"

Генеральный директор "Шахтёра" Сергей Палкин подтвердил, что клуб выкупил у "Манчестер Сити" права на нападающего Оларенважу Кайоде.

"Кайоде продолжит играть в "Шахтёре". Мы выкупили его трансфер у "Манчестер Сити" и подписали пятилетний контракт. Он себя хорошо зарекомендовал, тренер им доволен" - сказал функционер.

25-летний Кайоде выступал за "Шахтёр" на правах аренды с марта текущего года, сыграл 8 матчей, забил 3 гола и сделал 1 результативную передачу. 

Не пропустите: Агуэро высказался о будущем в "Манчестер Сити". | http://soccernews.ru

комментарии

опрос

Кто выиграет Чемпионат Мира 2018?
Все опросы

главное

Генеральная разминка перед Чемпионатом мира: Испания сыграет с Тунисом

Генеральная разминка перед Чемпионатом мира: Испания сыграет с Тунисом

Лента новостей

Все новости

Турнирные таблицы

Команда М О
1 Манчестер Сити 38 100
2 Манчестер Юнайтед 38 81
3 Тоттенхэм 38 77
4 Ливерпуль 38 75
5 Челси 38 70
6 Арсенал Лондон 38 63
7 Бернли 38 54
8 Эвертон 38 49
9 Лестер Сити 38 47
10 Ньюкасл Юнайтед 38 44
11 Кристал Пэлас 38 44
12 Борнмут 38 44
13 Вест Хэм Юнайтед 38 42
14 Уотфорд 38 41
15 Брайтон & Хоув Альбион 38 40
16 Хаддерсфилд Таун 38 37
17 Саутгемптон 38 36
18 Суонси Сити 38 33
19 Сток Сити 38 33
20 Вест Бромвич Альбион 38 31
Полная таблица

топ-5 тегов