"Шахтёр" объявил о трансфере нападающего "Манчестер Сити"

Генеральный директор "Шахтёра" Сергей Палкин подтвердил, что клуб выкупил у "Манчестер Сити" права на нападающего Оларенважу Кайоде.

"Кайоде продолжит играть в "Шахтёре". Мы выкупили его трансфер у "Манчестер Сити" и подписали пятилетний контракт. Он себя хорошо зарекомендовал, тренер им доволен" - сказал функционер.

25-летний Кайоде выступал за "Шахтёр" на правах аренды с марта текущего года, сыграл 8 матчей, забил 3 гола и сделал 1 результативную передачу.

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