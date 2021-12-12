"Шахтер" объявил об уходе бразильского ветерана команды

Фото: инстаграм "Шахтера"/Автор неизвестен

Пресс-служба донецкого "Шахтера" на официальном сайте объявила об уходе полузащитника Марлоса.

Контракт с игроком истекает 31 декабря 2021 года и руководство клуба приняло решение не продлевать соглашение. Таким образом, хавбек станет свободным агентом и сможет перейти в другой клуб бесплатно.

33-летний Марлос выступал за "Шахтер" с 2014 года. Всего он провел за клуб 287 матчей, забил 74 гола и отдал 65 результативных передач. В 2017 году Марлос принял украинское гражданство и стал выступать за сборную Украины, за которую сыграл 27 матчей и забил один мяч. Ранее играл за "Коритибу", "Сан-Паулу" и "Металлист". 4-кратный чемпион Украины, 4-кратный обладатель Кубка Украины, 3-кратный обладатель Суперкубка Украины.

Не пропустите: "Шахтёр" поспорит за трансферную цель "Аталанты". | http://soccernews.ru