"Шахтер" объявил об уходе бразильского ветерана команды
Фото: инстаграм "Шахтера"/Автор неизвестен
Пресс-служба донецкого "Шахтера" на официальном сайте объявила об уходе полузащитника Марлоса.
Контракт с игроком истекает 31 декабря 2021 года и руководство клуба приняло решение не продлевать соглашение. Таким образом, хавбек станет свободным агентом и сможет перейти в другой клуб бесплатно.
33-летний Марлос выступал за "Шахтер" с 2014 года. Всего он провел за клуб 287 матчей, забил 74 гола и отдал 65 результативных передач. В 2017 году Марлос принял украинское гражданство и стал выступать за сборную Украины, за которую сыграл 27 матчей и забил один мяч. Ранее играл за "Коритибу", "Сан-Паулу" и "Металлист". 4-кратный чемпион Украины, 4-кратный обладатель Кубка Украины, 3-кратный обладатель Суперкубка Украины.
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|Команда
|М
|О
|1
|Шахтер Донецк
|21
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|2
|Динамо Киев
|22
|45
|3
|Заря Луганск
|22
|43
|4
|Десна Чернигов
|22
|42
|5
|Александрия
|22
|37
|6
|Колос Ковалёвка
|21
|26
|7
|Мариуполь
|21
|25
|8
|Dnipro-1
|21
|22
|9
|Львов
|22
|20
|10
|Ворскла
|22
|20
|11
|Олимпик Донецк
|22
|18
|12
|Карпаты Львов
|22
|13