"Шахтер" объявил заявку на групповой раунд Лиги Чемпионов
Стала известна заявка "Шахтера" на групповой раунд Лиги Чемпионов.
Вратари: Никита Шевченко, Андрей Пятов, Евгений Гриценко.
Защитники: Богдан Бутко, Сергей Кривцов, Давид Хочолава, Иван Ордец, Исмаили, Дарио Срна, Ярослав Ракицкий, Марсио Азеведо.
Полузащитники: Тарас Степаненко, Тайсон, Фред, Дентиньо, Бернард, Марлос, Максим Малышев, Алан Патрик, Иван Петряк.
Нападающие: Факундо Феррейра, Густаво Бланко-Лещук.
Также в список Б вошли голкипер Олег Кудрик, хавбеки Александр Зубков и Виктор Коваленко.
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Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|Шахтер Донецк
|7
|18
|2
|Динамо Киев
|6
|16
|3
|Ворскла
|7
|16
|4
|Олимпик Донецк
|7
|12
|5
|Верес Ровно
|7
|9
|6
|Мариуполь
|6
|8
|7
|Заря Луганск
|7
|8
|8
|Звезда Кропивницкий
|7
|8
|9
|Сталь Каменское
|7
|6
|10
|Карпаты Львов
|7
|6
|11
|Александрия
|7
|4
|12
|Черноморец Одесса
|7
|1