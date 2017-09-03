"Шахтер" объявил заявку на групповой раунд Лиги Чемпионов

Теги шахтер донецк

"Шахтер" объявил заявку на групповой раунд Лиги Чемпионов

Стала известна заявка "Шахтера" на групповой раунд Лиги Чемпионов.

Вратари: Никита Шевченко, Андрей Пятов, Евгений Гриценко.

Защитники: Богдан Бутко, Сергей Кривцов, Давид Хочолава, Иван Ордец, Исмаили, Дарио Срна, Ярослав Ракицкий, Марсио Азеведо.

Полузащитники: Тарас Степаненко, Тайсон, Фред, Дентиньо, Бернард, Марлос, Максим Малышев, Алан Патрик, Иван Петряк.

Нападающие: Факундо Феррейра, Густаво Бланко-Лещук.

Также в список Б вошли голкипер Олег Кудрик, хавбеки Александр Зубков и Виктор Коваленко.

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5 Верес Ровно 7 9
6 Мариуполь 6 8
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