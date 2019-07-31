"Шахтер" обыграл "Александрию", "Динамо" переиграло "Карпаты"

Теги шахтер донецкалександриякарпаты львовдинамо киев

"Шахтер" обыграл "Александрию", "Динамо" переиграло "Карпаты"

"Шахтер" в гостевом матче переиграл "Александрию". В составе победителей отметились Тайсон и Дентинью, мяч в свои ворота забил Глеб Бухал.

Киевское "Динамо" в гостевом матче обыграло "Карпат".

"Днепр-1" обыграл донецкий "Олимпик". Голами отметились Сергей Булеца и Владислав Супряга.

"Днепр-1" - "Олимпик" - 2:0 (2:0)

Голы: Булеца, 2 - 1:0, Супряга, 9 - 2:0

"Александрия" - "Шахтер" - 1:3 (1:0)

Голы: Третьяков, 42, Бухал, 58, в свои ворота, Тайсон, 73, Дентинью, 90+1

"Карпаты" - "Динамо" - 0:2 (0:2)

Голы: Ковтун, 42 - 0:1, Беседин, 45+2 - 0:2

А еще: "Тоттенхэм" - "Бавария": составы команд на финальный матч Audi Cup| http://soccernews.ru
��������...
Loading...
Комментарии

Авторизуйтесь что бы оставлять комментарии

опрос

Кто получит Золотой мяч в 2019 году
Все опросы
Загрузка...

главное

РПЛ не будет переносить матч "Спартак" - "Динамо"

РПЛ не будет переносить матч "Спартак" - "Динамо"

Лента новостей

Все новости

Турнирные таблицы

Команда М О
1 Ворскла Ворскла 32 42
2 Десна Чернигов Десна Чернигов 32 41
3 Олимпик Донецк Олимпик Донецк 32 34
4 Карпаты Львов Карпаты Львов 32 33
5 Черноморец Одесса Черноморец Одесса 32 31
6 Арсенал Киев Арсенал Киев 32 26
Полная таблица

топ-5 тегов