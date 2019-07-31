"Шахтер" обыграл "Александрию", "Динамо" переиграло "Карпаты"

"Шахтер" в гостевом матче переиграл "Александрию". В составе победителей отметились Тайсон и Дентинью, мяч в свои ворота забил Глеб Бухал.

Киевское "Динамо" в гостевом матче обыграло "Карпат".

"Днепр-1" обыграл донецкий "Олимпик". Голами отметились Сергей Булеца и Владислав Супряга.

"Днепр-1" - "Олимпик" - 2:0 (2:0)

Голы: Булеца, 2 - 1:0, Супряга, 9 - 2:0

"Александрия" - "Шахтер" - 1:3 (1:0)

Голы: Третьяков, 42, Бухал, 58, в свои ворота, Тайсон, 73, Дентинью, 90+1

"Карпаты" - "Динамо" - 0:2 (0:2)

Голы: Ковтун, 42 - 0:1, Беседин, 45+2 - 0:2

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