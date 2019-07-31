"Шахтер" обыграл "Александрию", "Динамо" переиграло "Карпаты"
"Шахтер" в гостевом матче переиграл "Александрию". В составе победителей отметились Тайсон и Дентинью, мяч в свои ворота забил Глеб Бухал.
Киевское "Динамо" в гостевом матче обыграло "Карпат".
"Днепр-1" обыграл донецкий "Олимпик". Голами отметились Сергей Булеца и Владислав Супряга.
"Днепр-1" - "Олимпик" - 2:0 (2:0)
Голы: Булеца, 2 - 1:0, Супряга, 9 - 2:0
"Александрия" - "Шахтер" - 1:3 (1:0)
Голы: Третьяков, 42, Бухал, 58, в свои ворота, Тайсон, 73, Дентинью, 90+1
"Карпаты" - "Динамо" - 0:2 (0:2)
Голы: Ковтун, 42 - 0:1, Беседин, 45+2 - 0:2
А еще: "Тоттенхэм" - "Бавария": составы команд на финальный матч Audi Cup| http://soccernews.ru
опрос
главное
-
"Реал" обыграл "Фенербахче" в матче за третье место на турнире Audi Cup в Мюнхене
-
Цорн объяснил решение "Спартака отпустить Лукаса Фернандо и Луиса Адриано
-
На матче "Зенит" - "Краснодар" будет использован VAR
-
"Спартак" объявил о переходе Шюррле
-
Месси, Роналду, Салах - в числе претендентов на звание лучшего игрока года
Лента новостей
-
"Карабах" выиграл у "Дандолка" в ответном матче второго отборочного раунда Лиги чемпионов
-
"Шахтер" обыграл "Александрию", "Динамо" переиграло "Карпаты"
-
1
"Русенборг" переиграл БАТЭ и вышел в 3-й отборочный раунд Лиги чемпионов
-
РПЛ не будет переносить матч "Спартак" - "Динамо"
-
1
"Црвена Звезда" проиграла ХИК и вышла в 3-й отборочный раунд ЛЧ
-
СМИ: Малком подпишет шестилетний контракт с "Зенитом"
-
1
"Реал" обыграл "Фенербахче" в матче за третье место на турнире Audi Cup в Мюнхене
-
1
"Тоттенхэм" - "Бавария": составы команд на финальный матч Audi Cup
-
Цорн объяснил решение "Спартака отпустить Лукаса Фернандо и Луиса Адриано
-
СМИ: Пепе перейдет в "Арсенал" в ближайшие 24 часа
-
Лучшим голом "Рубина" в июле был признан мяч Хвичи Кварацхелии
-
Набиуллин назвал клуб, в котором хотел бы завершить карьеру
-
1
Андре Шюррле поделился впечатлениями от перехода в "Спартак"
-
Джанаев: "Вратарь - неблагодарная профессия, это факт"
-
Гари Кэйхилл может стать игроком "Бернли"
-
Руди вернется в "Хоффенхайм" на сезон-2019/20
-
Дзюба опубликовал фото с хоккеистом Бобровским
-
Фонд Усманова выделил на фильм о Льве Яшине 100 миллионов рублей
-
Фелиш признался, что хотел бы достичь уровня Роналду
-
"Динамо" хочет купить нападающего "Интера"
Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|Ворскла
|32
|42
|2
|Десна Чернигов
|32
|41
|3
|Олимпик Донецк
|32
|34
|4
|Карпаты Львов
|32
|33
|5
|Черноморец Одесса
|32
|31
|6
|Арсенал Киев
|32
|26