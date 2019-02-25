"Шахтер" обыграл "Александрию" и вновь оторвался от "Динамо"

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"Шахтер" обыграл "Александрию" и вновь оторвался от "Динамо"

В рамках 19-го тура УПЛ "Шахтер" одержал победу над "Александрией" и увеличил отрыв от "Динамо" до 4 очков.

"Шахтер" - "Александрия" 2:0

Голы: Марлос, 14 - 1:0, Мораес, 35 - 2:0

"Шахтер": Пятов, Болбат (Матвиенко, 90+2), Кривцов, Хочолава, Исмаили, Степаненко, Патрик (Майкон, 69), Марлос, Коваленко (Соломон, 80), Тайсон, Мораес.

"Александрия": Панькив, Пашаев, Шендрик, Гречишкин (Пономарь, 77), Стецьков (Микицей, 46), Банада, Запорожан, Дедечко, Ковалец, Полярус (Ситало, 46), Лучкевич.

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