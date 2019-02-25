"Шахтер" обыграл "Александрию" и вновь оторвался от "Динамо"
В рамках 19-го тура УПЛ "Шахтер" одержал победу над "Александрией" и увеличил отрыв от "Динамо" до 4 очков.
"Шахтер" - "Александрия" 2:0
Голы: Марлос, 14 - 1:0, Мораес, 35 - 2:0
"Шахтер": Пятов, Болбат (Матвиенко, 90+2), Кривцов, Хочолава, Исмаили, Степаненко, Патрик (Майкон, 69), Марлос, Коваленко (Соломон, 80), Тайсон, Мораес.
"Александрия": Панькив, Пашаев, Шендрик, Гречишкин (Пономарь, 77), Стецьков (Микицей, 46), Банада, Запорожан, Дедечко, Ковалец, Полярус (Ситало, 46), Лучкевич.
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Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|Шахтер Донецк
|18
|45
|2
|Динамо Киев
|19
|41
|3
|Александрия
|18
|36
|4
|Заря Луганск
|19
|28
|5
|Ворскла
|19
|27
|6
|Десна Чернигов
|19
|27
|7
|Мариуполь
|19
|27
|8
|Львов
|19
|23
|9
|Карпаты Львов
|19
|20
|10
|Олимпик Донецк
|19
|19
|11
|Черноморец Одесса
|19
|15
|12
|Арсенал Киев
|19
|8