"Шахтер" обыграл "Бенфику", "Манчестер Юнайтед" сыграл вничью с "Брюгге" и другие результаты 1/16 финала Лиги Европы
Представляем результаты матчей 1/16 финала Лиги Европы.
"Хетафе" - "Аякс" 2:0
Голы: Дейверсон, 37 - 1:0, Кенеди, 90 - 2:0
"Хетафе": Сория, Ньом, Оливера, Суарес, Кукурелья (Кенеди, 88), Максимович, Арамбарри, Джене, Эчейта, Дейверсон (Анхель Родригес, 57), Мата (Молина, 72).
"Аякс": Бруну Варела, Блинд, Дест, Альварес (Схюрс, 67), Мартинес, Тадич, ван де Бек, Бабел, Зиеш, Тальяфико, Траоре (Хунтелар, 67).
"Айнтрахт" - "Ред Булл Зальцбург" 4:1
Голы: Камада, 12 - 1:0, Камада, 43 - 2:0, Камада, 53 - 3:0, Костич, 56 - 4:0, Хван Хи Чхан (пен), 85 - 4:1
"Айнтрахт": Трапп, Туре, Ндика, Абраам, Хасебе, Роде, Костич, Соу, Ильзанкер (Дурм, 86), Камада (да Кошта, 81), Андре Силва (Пасиенсия, 75).
"Ред Булл": Станкович, Онгене, Вебер, Фаркаш, Ульмер, Мвепу, Окугава (Адейеми, 46), Собослаи (Камара, 71), Юнузович, Дака (Койта, 46), Хван Хи Чхан.
"Лудогорец" - "Интер" 0:2
Голы: Эриксен, 71 - 0:1, Лукаку (пен), 90 - 0:2
"Лудогорец": Илиев, Григоре, Терзиев, Сисиньо, Недялков, Абель, Дяков (Баджи, 67), Вандерсон, Каули (Битон, 90), Марселиньо, Шверчок (Тшибота, 76).
"Интер": Паделли, Годин, Раноккия, Д`Амброзио, Бираги (Янг, 81), Весино, Мозес (Барелла, 72), Валеро, Эриксен, Санчес, Мартинес (Лукаку, 64).
"Брюгге" - "Манчестер Юнайтед" 1:1
Голы: Бонавентуре, 15 - 1:0, Марсьяль, 36 - 1:1
"Брюгге": Миньоле, Коссуну, Мехеле, Дели, Альварес (Вормер, 47), Ванакен, де Кюйпер (Схрейверс, 73), Бонавентуре, Ритс, Мата, Тау (де Кетеларе, 62).
"Манчестер Юнайтед": Ромеро, Диогу Далот (Бруну Фернандеш, 81), Линделеф, Магуайр, Уильямс, Лингард, Матич, Мата, Перейра (Фред, 71), Марсьяль (Игало, 67), Шоу.
"ЧФР" - "Севилья" 1:1
Голы: Дяк (пен), 59 - 1:0, Эн-Несири, 82 - 1:1
"ЧФР": Арлаускис, Буркэ, Камора, Пауло Винисиус, Маня, Пэун (Хобан, 74), Дяк, Бордеяну, Джокович, Омрани (Голофка, 86), Траоре (Рондон, 83).
"Севилья": Вацлик, Эскудеро, Навас (Эн-Несири, 73), Диего Карлос, Кунде, Гудель, Жордан, Окампос (Рони Лопеш, 78), Фернандо, Сусо (Васкес, 90), де Йонг.
"Копенгаген" - "Селтик" 1:1
Голы: Эдуар, 14 - 0:1, Н’Дойе, 52 - 1:1
"Копенгаген": Юнссон, Овьедо (Бенгтссон, 73), Сигурдссон (Папаяннопулос, 86), Нельссон, Варела, Стаге, Пеп Мас, Фальк, Зека, Н’Дойе, Сантос (Кауфманн, 73).
"Селтик": Форстер, Фримпонг (Шимунович, 84), Айер, Жюльен, Кристи, Макгрегор, Форрест, Браун (Битон, 73), Нтчам (Эльюнусси, 60), Хэйс, Эдуар.
"Спортинг" - "Истанбул" 3:1
Голы: Коатес, 3 - 1:0, Шпорар, 44 - 2:0, Вьетто, 51 - 3:0, Вишча (пен), 77 - 3:1
"Спортинг": Луиш Машимиану, Ристовски, Коатес, Нету, Акунья, Вендел, Жоване Кабрал (Думбия, 81), Батталья, Болази (Плата, 89), Шпорар (Педру Мендеш, 71), Вьетто.
"Истанбул": Гюнок, Шкртел (Элиа, 70), Карлуш Понк, Клиши, Кайсара, Кахведжи (Алексич, 81), Текдемир, Вишча, Кривелли, Гульбрандсен (Озджан, 46), Ба.
"Шахтер" - "Бенфика" 2:1
Голы: Алан Патрик, 56 - 1:0, Пицци (пен), 66 - 1:1, Коваленко, 72 - 2:1
"Шахтер": Пятов, Матвиенко, Исмаили, Кривцов, Болбат, Алан Патрик (Маркос Антонио, 80), Степаненко, Марлос (Коноплянка, 83), Коваленко, Тайсон (Тете, 90), Мораес.
"Бенфика": Влаходимос, Ферру, Томаш Тавареш, Гримальдо, Рубен Диаш, Серви, Таарабт, Флорентину, Пицци (Самарис, 90), Шикинью (Рафа Силва, 79), Сеферович (Винисиус, 69).
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|М
|О
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|Парма
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