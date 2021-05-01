"Шахтер" обыграл "Днепр-1" и приблизился к "серебру" УПЛ

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"Шахтер" обыграл "Днепр-1" и приблизился к "серебру" УПЛФото: ФК "Шахтер"

В рамках 24-го тура УПЛ "Шахтер" обыграл "Днепр-1".

За два тура до конца чемпионата "горняки" опережают идущую третьей "Зарю" на 7 очков.

"Шахтер" - "Днепр-1" 2:1

Голы: Дентиньо, 24 - 1:0, Тете, 41 - 2:0, Хобленко, 90+4 - 2:1

"Шахтер": Трубин, Додо, Кривцов, Хочолава, Матвиенко, Майкон (Маркос Антонио, 87), Степаненко, Тете, Алан Патрик (Судаков, 83), Соломон (Фернандо, 78), Дентиньо (Вьюнник, 86).

"Днепр-1": Юрчук, Тейлор, Дуглас (Адамюк, 85), Сваток, Дубинчак, Батагов (Билл, 62), Ди Франко, Булеца, Когут (Ярмолюк, 75), Чуже, Довбик (Хобленко, 84).

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1 Шахтер Донецк Шахтер Донецк 21 56
2 Динамо Киев Динамо Киев 22 45
3 Заря Луганск Заря Луганск 22 43
4 Десна Чернигов Десна Чернигов 22 42
5 Александрия Александрия 22 37
6 Колос Ковалёвка Колос Ковалёвка 21 26
7 Мариуполь Мариуполь 21 25
8 Dnipro-1 Dnipro-1 21 22
9 Львов Львов 22 20
10 Ворскла Ворскла 22 20
11 Олимпик Донецк Олимпик Донецк 22 18
12 Карпаты Львов Карпаты Львов 22 13
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