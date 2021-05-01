"Шахтер" обыграл "Днепр-1" и приблизился к "серебру" УПЛ
Фото: ФК "Шахтер"
В рамках 24-го тура УПЛ "Шахтер" обыграл "Днепр-1".
За два тура до конца чемпионата "горняки" опережают идущую третьей "Зарю" на 7 очков.
"Шахтер" - "Днепр-1" 2:1
Голы: Дентиньо, 24 - 1:0, Тете, 41 - 2:0, Хобленко, 90+4 - 2:1
"Шахтер": Трубин, Додо, Кривцов, Хочолава, Матвиенко, Майкон (Маркос Антонио, 87), Степаненко, Тете, Алан Патрик (Судаков, 83), Соломон (Фернандо, 78), Дентиньо (Вьюнник, 86).
"Днепр-1": Юрчук, Тейлор, Дуглас (Адамюк, 85), Сваток, Дубинчак, Батагов (Билл, 62), Ди Франко, Булеца, Когут (Ярмолюк, 75), Чуже, Довбик (Хобленко, 84).
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Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|Шахтер Донецк
|21
|56
|2
|Динамо Киев
|22
|45
|3
|Заря Луганск
|22
|43
|4
|Десна Чернигов
|22
|42
|5
|Александрия
|22
|37
|6
|Колос Ковалёвка
|21
|26
|7
|Мариуполь
|21
|25
|8
|Dnipro-1
|21
|22
|9
|Львов
|22
|20
|10
|Ворскла
|22
|20
|11
|Олимпик Донецк
|22
|18
|12
|Карпаты Львов
|22
|13