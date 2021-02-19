"Шахтер" обыграл израильский клуб в Лиге Европы

В первом матче 1/16 финала Лиги Европы "Шахтер" на выезде обыграл "Маккаби" со счетом 2:0. Победу украинскому клубу принесли голы Алана Патрика и Тете.

Ответный матч пройдет на Украине 25 февраля.

"Маккаби" Тель-Авив Израиль – "Шахтер" Украина - 0:2 (0:1)

Голы: Алан Патрик, 31 - 0:1, Тете, 90+3 - 0:2

"Маккаби": Тененбаум, Жералдеш, Тиби, Саборит, Эрнандес, Глазер, Перец, Битон (Хозез, 46), Рикан (Голаса, 63), Бен Хаим (Блэкмэн, 63), Пешич.

"Шахтер": Трубин, Витао, Додо, Кривцов, Матвиенко, Степаненко, Алан Патрик, Тайсон, Марлос, Соломон (Тете, 73), Мораес.

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