"Шахтер" обыграл "Карпаты", "Верес" сыграл вничью со "Сталью"

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"Шахтер" обыграл "Карпаты", "Верес" сыграл вничью со "Сталью"В рамках 11-го тура украинской Премьер-Лиги донецкий "Шахтер" дома обыграл львовские "Карпаты", а каменская "Сталь" на выезде сыграла вничью с ровнеснким "Вересом".

"Шахтер" - "Карпаты" - 2:0

Голы: Феррейра, 7 - 1:0, Федецкий, 65 - 2:0 (автогол).

"Шахтер": Пятов, Бутко (Коваленко, 84), Ракицкий, Ордец, Исмаили, Патрик (Петряк, 85), Фред, Марлос, Тайсон, Бернард, Феррейра (Бланко-Лещук, 80).

"Верес" - "Сталь" - 0:1

Голы: Кузик, 42 - 0:1, Адамюк, 88 - 1:1.

Напомним, ранее "Ворскла" разгромила "Черноморец". | soccernews.ru

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Турнирные таблицы

Команда М О
1 Шахтер Донецк 11 28
2 Динамо Киев 10 24
3 Ворскла 11 21
4 Верес Ровно 11 17
5 Олимпик Донецк 11 17
6 Мариуполь 10 15
7 Заря Луганск 11 11
8 Александрия 11 9
9 Звезда Кропивницкий 11 9
10 Сталь Каменское 11 8
11 Карпаты Львов 11 8
12 Черноморец Одесса 11 6
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