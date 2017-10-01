"Шахтер" обыграл "Карпаты", "Верес" сыграл вничью со "Сталью"

В рамках 11-го тура украинской Премьер-Лиги донецкий "Шахтер" дома обыграл львовские "Карпаты", а каменская "Сталь" на выезде сыграла вничью с ровнеснким "Вересом".

"Шахтер" - "Карпаты" - 2:0

Голы: Феррейра, 7 - 1:0, Федецкий, 65 - 2:0 (автогол).

"Шахтер": Пятов, Бутко (Коваленко, 84), Ракицкий, Ордец, Исмаили, Патрик (Петряк, 85), Фред, Марлос, Тайсон, Бернард, Феррейра (Бланко-Лещук, 80).

"Верес" - "Сталь" - 0:1

Голы: Кузик, 42 - 0:1, Адамюк, 88 - 1:1.

Напомним, ранее "Ворскла" разгромила "Черноморец". | soccernews.ru