"Шахтер" обыграл "Окжетпес" в матче чемпионат Казахстана

"Шахтер" обыграл "Окжетпес" в матче 17-го тура чемпионата Казахстана.

"Шахтёр - Окжетпес 2:1 (0:1).



Голы: Стоянович, 41 - 0:1, Зенёв, 49 - 1:1, Зенёв, 57 - 2:1.

Ранее стало известно о том, что "Кайрат" досрочно стал чемпионом Казахстана.

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