"Шахтер" обыграл "Рух" в домашнем матче

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"Шахтер" обыграл "Рух" в домашнем матчеСегодня состоялся матч 15-го тура Украинской Премьер Лиги в котором донецкий "Шахтер" принимал на своем поле львовский "Рух". Встреча закончилась победой "горняков" со счетом 2:0. Результат позволил хозяевам закрепиться на второй строчке турнирной таблицы. Теперь у подопечных Каштру 33 набранных очка. "Рух" остался на предпоследней, 15 строчке чемпионата, набрав за 15 матчей только 10 баллов.

"Шахтер" - "Рух" 2:0 (1:0)

Голы: Тете, 10 - 1:0, Майкон, 60 (пенальти) - 2:0
Удаление: Бандура, 90+5

Шахтер: Трубин, Додо, Витао, Матвиенко, Корниенко, Степаненко (Майкон, 46), Тете (Соломон, 70), Марлос, Алан Патрик (Маркос Антонио, 70), Коноплянка (Тайсон, 70), Мораес (Фернандо, 76).

Рух: Бандура, Гагун, Зец, Белый, Мысык, Карасюк (Варфоломеев, 89), Бойчук (Русин, 66), Притула, Федорчук (Кухарук, 89), Климчук (Лях, 65), Кухаревич (Кондраков, 61).

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