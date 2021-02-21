"Шахтер" обыграл "Рух" в домашнем матче
Сегодня состоялся матч 15-го тура Украинской Премьер Лиги в котором донецкий "Шахтер" принимал на своем поле львовский "Рух". Встреча закончилась победой "горняков" со счетом 2:0. Результат позволил хозяевам закрепиться на второй строчке турнирной таблицы. Теперь у подопечных Каштру 33 набранных очка. "Рух" остался на предпоследней, 15 строчке чемпионата, набрав за 15 матчей только 10 баллов.
"Шахтер" - "Рух" 2:0 (1:0)
Голы: Тете, 10 - 1:0, Майкон, 60 (пенальти) - 2:0
Удаление: Бандура, 90+5
Шахтер: Трубин, Додо, Витао, Матвиенко, Корниенко, Степаненко (Майкон, 46), Тете (Соломон, 70), Марлос, Алан Патрик (Маркос Антонио, 70), Коноплянка (Тайсон, 70), Мораес (Фернандо, 76).
Рух: Бандура, Гагун, Зец, Белый, Мысык, Карасюк (Варфоломеев, 89), Бойчук (Русин, 66), Притула, Федорчук (Кухарук, 89), Климчук (Лях, 65), Кухаревич (Кондраков, 61).
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Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|Шахтер Донецк
|21
|56
|2
|Динамо Киев
|22
|45
|3
|Заря Луганск
|22
|43
|4
|Десна Чернигов
|22
|42
|5
|Александрия
|22
|37
|6
|Колос Ковалёвка
|21
|26
|7
|Мариуполь
|21
|25
|8
|Dnipro-1
|21
|22
|9
|Львов
|22
|20
|10
|Ворскла
|22
|20
|11
|Олимпик Донецк
|22
|18
|12
|Карпаты Львов
|22
|13