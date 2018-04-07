"Шахтёр" обыгрывает "Верес", киевское "Динамо" громит "Зарю"

В рамках 26-го тура чемпионата Украины состоялись два матча. "Шахтёр" на выезде победил "Верес", а киевское "Динамо" дома крупно обыграло "Зарю".

"Верес" – "Шахтёр" - 0:2

Голы: Тайсон, 24 - 0:1, Хочолава, 79 - 0:2.

"Верес": Бандура, Адамюк, Борзенко, Лукьянчук, Симинин, Каленчук, Карасюк, Пепи (Мягков, 59), Степанюк, Западня, Кулиш (Морзенко, 84).

"Шахтёр": Пятов, Петряк, Хочолава, Ракицкий, Исмаили, Фред, Патрик (Додо, 87), Марлос (Зубков, 84), Тайсон, Дентиньо, Феррейра (Гречишкин, 74).



"Динамо Киев" - "Заря" - 4:0

Голы: Бурда, 13 - 1:0, Вербич, 51 - 2:0, Беседин, 54 - 3:0, Цыганков, 88 - 4:0.

"Динамо Киев": Бойко, Кендзера, Бурда, Шабанов, Пиварич, Гармаш (Шепелев, 70), Буяльский, Цыганков, Шапаренко (Мбокани, 65), Вербич, Беседин (Мораес, 78).

"Заря": Лунин, Караваев (Кабаев, 46), Эль-Буаззати, Чечер, Чеберко, Харатин, Бабенко (Шалфеев, 82), Кочергин, Гордиенко, Громов (Любенович, 64), Фаупала.

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