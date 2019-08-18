"Шахтер" одержал четвертую победу подряд на старте чемпионата Украины
В матче 4-го тура чемпионата Украины донецкий "Шахтер" обыграл "Львов" благодаря голам Дентиньо и Марлоса. Эта победа стала для "горняков" четвертой в четырех матчах нынешнего сезона.
"Львов" — "Шахтер" - 0:2 (0:2)
Голы: Дентиньо, 31 - 0:1, Марлос, 38 - 0:2
"Шахтер": Пятов, Болбат, Кривцов, Матвиенко, Исмаили, Степаненко, Марлос, Алан Патрик (Пихаленок, 63, Додо, 74), Соломон, Дентиньо (Маркос Антонио, 53), Мораес.
В другом матче "Александрия" обыграла "Зарю" со счетом 2:1.
"Заря" — "Александрия" - 1:2 (0:0)
Голы: Ковалец, 57 - 0:1, Ковалец, 75 - 0:2, Леднев, 88 — 1:2
Не пропустите: Экс-форвард сборной Украины назвал самую большую сумму, которую платил за секс. | http://soccernews.ru
опрос
Лента новостей
-
"Шахтер" одержал четвертую победу подряд на старте чемпионата Украины
-
Гильерме извинился перед игроком "Локомотива", которому он попал в голову
-
1
В РФС отреагировали на слова Дзюбы о "позорном судействе" в матче с "Ахматом"
-
Лэмпард сравнил поражение "Челси" от "МЮ" с ничьей в матче против "Лестера"
-
Малком и Дриусси пропустят матч со "Спартаком"
-
"Севилья" обыграла "Эспаньол" благодаря голу Регилона
-
"РБ Лейпциг" разгромил новичка Бундеслиги в матче 1-го тура
-
"Фиорентина" одержала победу над "Монцей" в матче 3-го раунда Кубка Италии
-
"Фейеноорд" и "Утрехт" закончили результативной ничьей в матче 3-го тура Эредивизии
-
Официально: Балотелли перешел в "Брешию"
-
Семин: "Мне очень понравилось "Динамо" в первом тайме. Казалось, что мы не выберемся"
-
"Локомотив" в гостевом матче обыграл "Динамо"
-
Голкипер "Уфы" Беленов прокомментировал домашнюю победу над "Ростовом"
-
"Челси" и "Лестер" закончили безголевой ничьей
-
В матче АЗ - "Гронинген" победетель не был выявлен
-
"Алавес" обыграл "Леванте" в первом туре Примеры (видеообзор матча)
-
"Зенит" - единственный клуб, который не проигрывал в РПЛ в этом сезоне
-
Семин проводит 600-й матч на посту главного тренера в РПЛ
-
Карпин подвел итоги матча 6-го тура чемпионата России с "Уфой"
-
Радимов поддержал Семака, раскритиковавшего судей
Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|Шахтер Донецк
|3
|9
|2
|Заря Луганск
|3
|7
|3
|Десна Чернигов
|4
|7
|4
|Колос Ковалёвка
|4
|7
|5
|Динамо Киев
|3
|6
|6
|Dnipro-1
|4
|5
|7
|Мариуполь
|3
|4
|8
|Карпаты Львов
|4
|4
|9
|Ворскла
|4
|4
|10
|Александрия
|3
|3
|11
|Львов
|3
|3
|12
|Олимпик Донецк
|4
|0