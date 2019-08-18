"Шахтер" одержал четвертую победу подряд на старте чемпионата Украины

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"Шахтер" одержал четвертую победу подряд на старте чемпионата Украины

В матче 4-го тура чемпионата Украины донецкий "Шахтер" обыграл "Львов" благодаря голам Дентиньо и Марлоса. Эта победа стала для "горняков" четвертой в четырех матчах нынешнего сезона.

"Львов" — "Шахтер" - 0:2 (0:2)
Голы: Дентиньо, 31 - 0:1, Марлос, 38 - 0:2

"Шахтер": Пятов, Болбат, Кривцов, Матвиенко, Исмаили, Степаненко, Марлос, Алан Патрик (Пихаленок, 63, Додо, 74), Соломон, Дентиньо (Маркос Антонио, 53), Мораес.

В другом матче "Александрия" обыграла "Зарю" со счетом 2:1.

"Заря" — "Александрия" - 1:2 (0:0)
Голы: Ковалец, 57 - 0:1, Ковалец, 75 - 0:2, Леднев, 88 — 1:2

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1 Шахтер Донецк Шахтер Донецк 3 9
2 Заря Луганск Заря Луганск 3 7
3 Десна Чернигов Десна Чернигов 4 7
4 Колос Ковалёвка Колос Ковалёвка 4 7
5 Динамо Киев Динамо Киев 3 6
6 Dnipro-1 Dnipro-1 4 5
7 Мариуполь Мариуполь 3 4
8 Карпаты Львов Карпаты Львов 4 4
9 Ворскла Ворскла 4 4
10 Александрия Александрия 3 3
11 Львов Львов 3 3
12 Олимпик Донецк Олимпик Донецк 4 0
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