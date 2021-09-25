"Шахтер" одержал крупную победу в УПЛ и догнал "Динамо"

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"Шахтер" одержал крупную победу в УПЛ и догнал "Динамо"

Фото: инстаграм "Шахтера"/Автор неизвестен

В матче 9-го тура украинской Премьер-лиги донецкий "Шахтер" на своем поле разгромил ровенский"Верес" со счетом 4:1.

Победу "горнякам" принесли голы Тете, Марлоса, Лассины Траоре и автогол Романа Мирошника. В составе гостей отличился Геннадий Пасич.

"Шахтер", набрав 22 очка, остался на втором месте в турнирной таблице чемпионата Украины, но догнал лидирующее киевское "Динамо". "Верес" с 11 очками остался на восьмой позиции.

"Шахтер" Донецк – "Верес" Ровно - 4:1 (1:1)
Голы: Мирошник, 22 (автогол) - 1:0, Пасич, 30 - 1:1, Тете, 55 - 2:1, Марлос, 79 (с пенальти) - 3:1, Траоре, 86 - 4:1

"Шахтер": Пятов, Корниенко (Исмаили, 71), Витао (Бондарь, 83), Кривцов, Конопля, Марлос, Бондаренко (Майкон, 63), Маркос Антонио, Тете, Соломон (Мудрик, 70), Сикан (Траоре, 63).

"Верес": Когут, Немчанинов, Мирошник, Солдат, Гончаренко, Клец, Кучеров (Полюлях, 83), Пасич (Тимофеенко, 83), Панасенко (Гегедош, 70), Пасич (Дахновский, 75), Шестаков (Гечев, 75).

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