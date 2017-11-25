"Шахтер" одержал победу над "Олимпиком"

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"Шахтер" одержал победу над "Олимпиком"

В рамках 17-го тура чемпионата Украины "Шахтер" в донецком дерби обыграл "Олимпик".

"Олимпик" – "Шахтер" 2:4

Голы: Феррейра, 6 - 0:1, Приемов, 7 - 1:1, Феррейра (пен), 39 - 1:2, Бернард, 57 - 1:3, Фред, 74 - 1:4, Приемов, 86 - 2:4

"Олимпик": Махарадзе — Шестаков, Кравченко, Очигава, Федорив — Цымбалюк, Шабанов — Доронин, Приемов, Моха – Биленький (Сондей, 61).

"Шахтер": Пятов – Петряк, Ракицкий, Ордец, Исмаили – Степаненко, Фред – Марлос (Азеведо, 87), Тайсон (Коваленко, 13), Бернард – Феррейра (Бланко-Лещук, 77).

Предупреждения: Шабанов – Степаненко, Фред, Петряк. | http://soccernews.ru

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Турнирные таблицы

Команда М О
1 Шахтер Донецк 17 39
2 Динамо Киев 15 32
3 Олимпик Донецк 17 25
4 Ворскла 17 25
5 Верес Ровно 16 22
6 Заря Луганск 16 20
7 Мариуполь 16 20
8 Александрия 16 15
9 Черноморец Одесса 16 15
10 Звезда Кропивницкий 16 14
11 Карпаты Львов 16 14
12 Сталь Каменское 16 12
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