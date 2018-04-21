"Шахтер" одержал победу над "Ворсклой" и другие результаты 28-го тура чемпионата Украины

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"Шахтер" одержал победу над "Ворсклой" и другие результаты 28-го тура чемпионата Украины

Представляем результаты 28-го тура чемпионата Украины.

"Шахтер" - "Ворскла" 4:2

Голы: Марлос, 23 - 1:0, Марлос, 47 - 2:0, Коваленко, 50 - 3:0, Коломоец, 53 - 3:1, Сергийчук, 62 - 3:2, Алан Патрик, 88 - 4:2

"Шахтер": Пятов, Бутко, Кривцов (Ордец, 46), Ракицкий, Исмаили, Степаненко, Фред, Марлос, Коваленко (Алан Патрик, 66), Зубков (Дентиньо, 85), Кайоде

"Ворскла": Ткаченко, Пердута, Гиоргадзе, Даллку, Ребенок, Скляр (Кравченко, 58), Чеснаков, Кобахидзе, Одарюк (Кадимян, 58), Сергийчук (Сапай, 81), Коломоец

Предупреждения: Степаненко, Ракицкий, Алан Патрик, Марлос, Пятов, Дентиньо - Гиоргадзе.


"Сталь" – "Звезда" 1:1

Голы: Петров, 50 - 0:1, Кузык (пен), 57 - 1:1

"Сталь": Пеньков, Эберт, Ошипко, Джонатан, Климчук (Кныш, 71), Месхи, Костенко(Нуриев, 83), Хоцяновский, Задерака (Копытов, 61), Мисик, Кузык

"Звезда": Паст, Полегенько, Братков, Гафаити, Збунь (Фатеев, 72), Драченко, Цюпа, Чичиков, Аверьянов (Кондраков, 78), Билоног (Гедж, 58), Петров

Предупреждения: Джонатан, Костенко - Гафаити, Цюпа, Петров

Удаления: Цюпа, 54 (вторая желтая).


"Черноморец" – "Александрия" 1:3

Голы: Старенький, 7 - 0:1, Грицук (пен), 24 - 0:2, Бобко, 50 - 1:2, Полярус, 77 - 1:3

"Черноморец": Безрук, Люлька, Жунич, Смирнов, Чорний (Мусолитин, 81), Ореховский (Хамелюк, 85), Бобко, Третьяков, Ковалец, Татарков (Гути, 70), Гладкий

"Александрия": Панькив, Гитченко, Чеботаев, Бондаренко, Цуриков, Довгий (Банада, 63), Запорожан, Полярус, Грицук (Пономарь, 85), Старенький (Протасов, 64), Ситало

Предупреждения: Гладкий - Довгий, Грицук. | http://soccernews.ru

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Турнирные таблицы

Команда М О
1 Шахтер Донецк 22 51
2 Динамо Киев 22 45
3 Ворскла 22 37
4 Заря Луганск 22 33
5 Верес Ровно 22 32
6 Мариуполь 22 32
7 Олимпик Донецк 22 28
8 Александрия 22 23
9 Звезда Кропивницкий 22 19
10 Карпаты Львов 22 19
11 Черноморец Одесса 22 18
12 Сталь Каменское 22 15
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