"Шахтер" одержал победу над "Ворсклой" и другие результаты 28-го тура чемпионата Украины
Представляем результаты 28-го тура чемпионата Украины.
"Шахтер" - "Ворскла" 4:2
Голы: Марлос, 23 - 1:0, Марлос, 47 - 2:0, Коваленко, 50 - 3:0, Коломоец, 53 - 3:1, Сергийчук, 62 - 3:2, Алан Патрик, 88 - 4:2
"Шахтер": Пятов, Бутко, Кривцов (Ордец, 46), Ракицкий, Исмаили, Степаненко, Фред, Марлос, Коваленко (Алан Патрик, 66), Зубков (Дентиньо, 85), Кайоде
"Ворскла": Ткаченко, Пердута, Гиоргадзе, Даллку, Ребенок, Скляр (Кравченко, 58), Чеснаков, Кобахидзе, Одарюк (Кадимян, 58), Сергийчук (Сапай, 81), Коломоец
Предупреждения: Степаненко, Ракицкий, Алан Патрик, Марлос, Пятов, Дентиньо - Гиоргадзе.
"Сталь" – "Звезда" 1:1
Голы: Петров, 50 - 0:1, Кузык (пен), 57 - 1:1
"Сталь": Пеньков, Эберт, Ошипко, Джонатан, Климчук (Кныш, 71), Месхи, Костенко(Нуриев, 83), Хоцяновский, Задерака (Копытов, 61), Мисик, Кузык
"Звезда": Паст, Полегенько, Братков, Гафаити, Збунь (Фатеев, 72), Драченко, Цюпа, Чичиков, Аверьянов (Кондраков, 78), Билоног (Гедж, 58), Петров
Предупреждения: Джонатан, Костенко - Гафаити, Цюпа, Петров
Удаления: Цюпа, 54 (вторая желтая).
"Черноморец" – "Александрия" 1:3
Голы: Старенький, 7 - 0:1, Грицук (пен), 24 - 0:2, Бобко, 50 - 1:2, Полярус, 77 - 1:3
"Черноморец": Безрук, Люлька, Жунич, Смирнов, Чорний (Мусолитин, 81), Ореховский (Хамелюк, 85), Бобко, Третьяков, Ковалец, Татарков (Гути, 70), Гладкий
"Александрия": Панькив, Гитченко, Чеботаев, Бондаренко, Цуриков, Довгий (Банада, 63), Запорожан, Полярус, Грицук (Пономарь, 85), Старенький (Протасов, 64), Ситало
Предупреждения: Гладкий - Довгий, Грицук. | http://soccernews.ru
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Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|Шахтер Донецк
|22
|51
|2
|Динамо Киев
|22
|45
|3
|Ворскла
|22
|37
|4
|Заря Луганск
|22
|33
|5
|Верес Ровно
|22
|32
|6
|Мариуполь
|22
|32
|7
|Олимпик Донецк
|22
|28
|8
|Александрия
|22
|23
|9
|Звезда Кропивницкий
|22
|19
|10
|Карпаты Львов
|22
|19
|11
|Черноморец Одесса
|22
|18
|12
|Сталь Каменское
|22
|15