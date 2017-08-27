"Шахтер" одержал трудную победу над "Вересом"

В матче 7-го тура украинской Премьер-Лиги донецкий "Шахтер" на выезде одержал трудную победу над ровненским "Вересом".

"Верес" - "Шахтер" - 1:2

Голы: Федорчук, 2 - 1:0, Марлос, 55 - 1:1, Дентиньо, 88 - 1:2.

"Шахтер": Пятов, Исмаили, Ракицкий, Кривцов, Срна, Фред, Степаненко, Бернард (Бланко-Лещук, 73), Коваленко (Тайсон, 46), Марлос, Феррейра (Дентиньо, 84).

Напомним, Ярмоленко станет игроком дортмундской "Боруссии". | soccernews.ru