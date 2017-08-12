"Шахтёр" одержал волевую победу над "Александрией"

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"Шахтёр" одержал волевую победу над "Александрией"

В рамках пятого тура чемпионата Украины "Шахтёр" переиграл "Александрию" со счётом 2:1.

"Александрия" - "Шахтёр" - 1:2

Голы: Банада, 38 - 1:0, Фред, 41 - 1:1, Феррейра, 60 - 1:2.

"Александрия": Панькив, Чеботаев (Каленчук, 87), Гитченко, Бондаренко, Бацула, Банада, Запорожан, Старенький (Полярус, 64), Грицук, Цуриков, Ситало (Пономарь, 64).

"Шахтёр": Пятов, Срна, Кривцов, Ракицкий, Исмаили, Степаненко, Фред, Марлос (Петряк, 84), Коваленко (Алан Патрик, 75), Бернард (Марсио Азеведо, 90), Феррейра.

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2 Шахтер Донецк 5 12
3 Ворскла 5 10
4 Олимпик Донецк 4 8
5 Верес Ровно 5 6
6 Сталь Каменское 5 6
7 Мариуполь 4 5
8 Заря Луганск 5 5
9 Карпаты Львов 4 4
10 Александрия 5 3
11 Звезда Кропивницкий 5 2
12 Черноморец Одесса 4 1
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