"Шахтер" одержал волевую победу над киевским "Динамо" в матче чемпионата Украины

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"Шахтер" одержал волевую победу над киевским "Динамо" в матче чемпионата Украины

"Шахтер" вырвал победу у киевского "Динамо" в матче 24-го тура чемпионата Украины.

Отметим, что арбитром матча была девушка Катерина Монзуль.

"Шахтер" занимает 1 место в турнирной таблице чемпионата Украины. "Динамо" располагается на 4 позиции.

"Шахтер" - "Динамо" - 3:1 (1:1)

Голы: Буяльский, 38 - 0:1, Марлос, 39 - 1:1, Марлос, 67 - 2:1, Антонио, 74 - 3:1.

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