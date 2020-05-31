"Шахтер" одержал волевую победу над киевским "Динамо" в матче чемпионата Украины
"Шахтер" вырвал победу у киевского "Динамо" в матче 24-го тура чемпионата Украины.
Отметим, что арбитром матча была девушка Катерина Монзуль.
"Шахтер" занимает 1 место в турнирной таблице чемпионата Украины. "Динамо" располагается на 4 позиции.
"Шахтер" - "Динамо" - 3:1 (1:1)
Голы: Буяльский, 38 - 0:1, Марлос, 39 - 1:1, Марлос, 67 - 2:1, Антонио, 74 - 3:1.
А еще: Минское "Динамо" проиграло "Шахтеру" в чемпионате Беларуси| http://soccernews.ru
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